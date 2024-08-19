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Postimees в Украине Умная собака спасла семью с тремя детьми от гибели

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Героическая собака Тера вместе с хозяйкой Светланой.
Героическая собака Тера вместе с хозяйкой Светланой. Фото: Erakogu

Французский бульдог Тера предчувствовала бомбовую атаку российской армии и спасла в Херсоне жизни троих маленьких детей и их матери, пишет Rus.Postimees.

Перевод: София Солдатенко

Бульдог Тера со своей хозяйкой Светланой (30 лет) и ее детьми в Херсоне прочувствовали на себе всю полномасштабную войну. Они живут в многоквартирном доме в одном из самых опасных районов Херсона, у Антоновского моста. Оттуда через реку до позиций российской армии чуть больше километра. Российская армия постоянно через реку обстреливает Херсон, причем чаще всего под удар попадают жилые дома.

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