Postimees в Украине Умная собака спасла семью с тремя детьми от гибели

Бульдог Тера со своей хозяйкой Светланой (30 лет) и ее детьми в Херсоне прочувствовали на себе всю полномасштабную войну. Они живут в многоквартирном доме в одном из самых опасных районов Херсона, у Антоновского моста. Оттуда через реку до позиций российской армии чуть больше километра. Российская армия постоянно через реку обстреливает Херсон, причем чаще всего под удар попадают жилые дома.