Французский бульдог Тера предчувствовала бомбовую атаку российской армии и спасла в Херсоне жизни троих маленьких детей и их матери, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Postimees в Украине ⟩ Умная собака спасла семью с тремя детьми от гибели
Перевод: София Солдатенко
Бульдог Тера со своей хозяйкой Светланой (30 лет) и ее детьми в Херсоне прочувствовали на себе всю полномасштабную войну. Они живут в многоквартирном доме в одном из самых опасных районов Херсона, у Антоновского моста. Оттуда через реку до позиций российской армии чуть больше километра. Российская армия постоянно через реку обстреливает Херсон, причем чаще всего под удар попадают жилые дома.