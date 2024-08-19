На латвийско-российской границе построили забор на 20-километровом участке

Министр обороны Андрис Спрудс, который в пятницу находился на границе с представителями СМИ, напомнил, что с утверждением в марте этого года плана военного укрепления и антимобильности восточной границы оборонная промышленность начала развертывание препятствий на границе.

"В сентябре мы начнем новый этап с установки антимобильных заграждений вдоль границы России и Беларуси. Наша цель - удержать противника от любого желания или мысли угрожать внешней границе НАТО и ЕС. В случае реальной военной угрозы мы также готовы задержать и уничтожить противника. Укрепление и защита восточной границы - это совместная работа всех нас - Национальных вооружённых сил, самоуправлений, Государственной пограничной охраны и предпринимателей", - сказал министр.

Напомним, в последние недели в Латгале идут активные работы по укреплению восточной границы страны. Привозятся и устанавливаются противомобильные заграждения, с помощью которых армия планирует защитить внешнюю границу Латвии и Европы. В то время как строится линия обороны, раздается и критика, сообщает Panorama.

С целью укрепления восточной границы Латвии туда интенсивно завозят различные виды металлических и бетонных конструкций, призванных задержать нападение противника.

В настоящее время на границе Беларуси и России вместе размещены металлические ежи, "кубики Лего", а также "зубы дракона". Позже их планируется разделить.

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