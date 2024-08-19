В Литве перевернулся автобус Ecolines: он ехал в Ригу. Пострадали более 20 человек

Как уточняет портал 15min.lt, перевернулся пассажирский автобус Ecolines . По данным портала, пострадали 26 человек.

Как информировали BNS в Департаменте противопожарной охраны и спасения Литвы, в 05:51 поступило сообщение о том, что в деревне Жигенай Шакяйского района перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Калининград - Рига.