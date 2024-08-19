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В Литве перевернулся автобус Ecolines: он ехал в Ригу. Пострадали более 20 человек

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Фото: очевидец 15min.lt

В понедельник утром, 19 августа, в Шакяйском районе Литвы перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали более 20 человек, а двое пассажиров оказались заблокированы.

Об аварии первым сообщил портал Lrytas. 

Как уточняет портал 15min.lt, перевернулся пассажирский автобус Ecolines. По данным портала, пострадали 26 человек.

Как информировали BNS в Департаменте противопожарной охраны и спасения Литвы, в 05:51 поступило сообщение о том, что в деревне Жигенай Шакяйского района перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Калининград - Рига.

В автобусе находилось 47 человек.

По предварительным данным, около 20 человек, включая несовершеннолетних, были доставлены в больницы с травмами, двоих из них пришлось вызволять спасателям.

На месте происшествия работают пожарные, медики и полицейские.

Причины аварии выясняются.

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