В понедельник утром, 19 августа, в Шакяйском районе Литвы перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали более 20 человек, а двое пассажиров оказались заблокированы.
В Литве перевернулся автобус Ecolines: он ехал в Ригу. Пострадали более 20 человек
Об аварии первым сообщил портал Lrytas.
Как уточняет портал 15min.lt, перевернулся пассажирский автобус Ecolines. По данным портала, пострадали 26 человек.
Как информировали BNS в Департаменте противопожарной охраны и спасения Литвы, в 05:51 поступило сообщение о том, что в деревне Жигенай Шакяйского района перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Калининград - Рига.
В автобусе находилось 47 человек.
По предварительным данным, около 20 человек, включая несовершеннолетних, были доставлены в больницы с травмами, двоих из них пришлось вызволять спасателям.
На месте происшествия работают пожарные, медики и полицейские.
Причины аварии выясняются.
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