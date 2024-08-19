ФОТО и ВИДЕО Чемпионы Европы Плявиньш и Фокеротс вернулись в Ригу

Латвийские спортсмены прибыли в Ригу в 13:10 рейсом из Амстердама.

Плявиньш/Фокеротс завоевали золотые медали на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Гааге в воскресенье. В финальном матче латвийский дуэт, посеянный под 25-м номером, обыграл олимпийских вице-чемпионов немцев Нильса Эллера/Клеменса Виклера со счётом 2-1 (17:21, 22:20, 15:5).

Примечательно, что изначально Плявиньш и Фокеротс находились в списке резервистов турнира. Возможность сыграть на чемпионате Европы они получили в самый последний момент, когда от участия отказались другие дуэты.

Титул чемпионов Европы - лучшее совместное достижение дуэта. Примечательно, что разница в возрасте между ними - 20 лет: Плявиньшу сейчас 39 лет, а Фокеротсу - 19.

Для Плявиньша, который является трёхкратным участником Олимпийских игр и бронзовым призёром Игр в Лондоне, высшим местом на чемпионате Европы стали бронзовые медали, завоёванные в Берлине в 2010 году. 19-летний Фокеротс был дебютантом соревнований такого уровня.

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