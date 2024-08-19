Майрис Бриедис завершил боксёрскую карьеру

Латвийская легенда бокса Майрис Бриедис объявил о завершении своей профессиональной карьеры, которая продолжалась 25 лет.

В своем заявлении в социальных сетях Бриедис отметил, что это решение далось ему нелегко, так как бокс всегда был для него больше, чем просто спорт - это была жизнь, наполненная страстью и эмоциями. Он особенно выделил роль латвийских болельщиков в своих успехах: "Мой народ - это мой допинг", - сказал Бриедис, поблагодарив фанатов за неоценимую поддержку.

Завершая свою блестящую карьеру, Бриедис обещает продолжать участие в спорте, помогая новому поколению боксёров и делясь своим опытом. Он хочет вдохновить других следовать своим мечтам, подчеркивая, что с настойчивостью и страстью можно достигать больших целей.

Свои последние два боя Бриедис провёл против австралийца Джая Опетаи, проиграв захватывающие поединки. В мае этого года Бриедис столкнулся с серьёзным вызовом, когда вновь сразился с австралийцем за титул чемпиона мира IBF в первом тяжёлом весе. Этот бой был повторением их встречи в 2022 году и стал последним профессиональным поединком перед завершением карьеры.

В конце сентября 2020 года Бриедис победил кубинца Юниэля Дортикоса в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Мюнхене и завоевал трофей Мохаммеда Али, а также пояс чемпиона IBF в первом тяжёлом весе, пояс чемпиона мира по версии IBF и пояс журнала The Ring. Бриедис также был чемпионом Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

За свою профессиональную карьеру Бриедис одержал 28 побед при трёх поражениях. Он уступил только Александру Усику и Опетае.

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