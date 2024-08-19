Z-блогеры: ВСУ разрушили все мосты через реку Сейм в Курской области

Разрушен мост возле села Карыж, сообщает Владимир Романов, один из так называемых российских Z-блогеров - авторов интернет-платформ, поддерживающих войну России против Украины. Подробностей он не указывает.

"Последний стационарный мост через реку Сейм также разрушен противником", - пишет другой Z-блогер, Юрий Подоляка.

Снабжение российских войск теперь осуществляется посредством понтонных переправ, и этого "вполне хватает для ведения эффективных действий по сдерживанию атак Вооруженных сил Украины", утверждает блогер.

После поста Подоляки о разрушении моста сообщил и советник временного губернатора Курской области Роман Алехин. По его мнению, серьезных преимуществ украинцам это не даст, потому что российская армия оперативно построила понтонные переправы.

Z-блогеры не публиковали ни фото, ни видео разрушения моста.

Украинская армия пока не сообщала об ударе по этому мосту.

В Глушковском районе было три моста через реку Сейм. Первый из них, возле села Глушково, был разрушен в результате удара ВСУ 16 августа. Первоначально об этом сообщили Z-блогеры и анонимные Telegram-каналы, но позднее украинская армия опубликовала видео обстрела моста.

18 августа командующий ВВС Украинской армии Николай Олещук сообщил о разрушении второго моста возле села Званное.

С разрушением мостов граничащая с Украиной часть Глушковского района оказывается отрезанной от основной части Курской области, отмечали ранее Z-блогеры.

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