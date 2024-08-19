Видео Болельщики встретились с латвийскими олимпийцами

С 17:00 до 20:00 болельщики и поклонники латвийской сборной были приглашены на встречу с олимпийской делегацией в Риге у Олимпийского центра Rimi на Гростонас 6B.

В ходе мероприятия посетители всех возрастов могли встретиться и поблагодарить спортсменов за их боевой дух в Париже, прежде чем они отправятся на следующие испытания, а также попробовать свои силы в различных мероприятиях и соревнованиях в развлекательной атмосфере.

В мероприятии приняли участие баскетболисты 3х3 Францис Густав Лацис, Зигмар Раймо и Наурис Миезис, пляжная волейболистка Тина Граудиня, фристайлер BMX Эрнест Зеболдс, легкоатлетка Лина Музе-Сирма и другие.

Посетители также могли получить сувениры с автографами спортсменов.

Видео: Встреча с Олимпийской делегацией

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