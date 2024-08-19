Главное за 19 августа "Комариный апокалипсис" в Латвии, сюрприз от Бриедиса и новые методы телефонных мошенников

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Гостем передачи "Мне только спросить" в студии RUS TVNET стал латвийский пятиборец Павел Швецов, который только что вернулся с Олимпийских игр в Париже.

Череда инсультов, подкосивших здоровье Алена Делона, вынудила его детей начать борьбу за наследство еще при жизни французского актера. У всемирно известного красавца и секс-символа XX века трое официально признанных детей: 59-летний Энтони от второй жены, актрисы Натали Бартелеми, 34-летняя дочь Анушка и 30-летний сын Ален-Фабьен от манекенщицы Розали ван Бремен, пишет Postimees.

39-летний латвийский боксер Майрис Бриедис завершил боксерскую карьеру, свидетельствует информация в распоряжении TVNET.

В честь 35-летия Балтийского пути airBaltic решила присвоить 48 самолетам названия городов Латвии, Литвы и Эстонии. На всенародное голосование выставлены города этих стран, и 16 самых популярных будут летать над Европой и миром. Но кое-что с этой идеей пошло не так.

За последние десять лет ожидаемая продолжительность жизни в Латвии возросла с 74,3 до 75,9 года. Хотя это заметный прогресс, Латвия все еще остается среди стран ЕС с самыми низкими показателями. Между тем увеличение продолжительности жизни приводит и к увеличению срока активной трудовой деятельности. За тот же период он вырос с 34,8 года в 2013 году до 37 лет в 2023 году. Таким образом, новые поколения жителей Латвии будут наслаждаться не только более долгой, но и более насыщенной трудовой жизнью.

"Ее спас случайный прохожий. Молодая женщина лежала в луже крови. Она, как кошка, спряталась и рожала, чтобы не отняли ребенка, как это произошло с первым". Неудобная и сложная тема - родители, чаще всего мамы, с психическими расстройствами.

В воскресенье, 18 августа, на Wondersala выступила легендарная британская электронная группа The Prodigy, собрав огромную толпу фанатов. Смотрите фото!

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