Началась предпоследняя неделя лета, и RUS TVNET рассказывает о главных событиях дня: от смерти во время велогонок и громкой новости от Майриса Бриедиса до перевернувшегося автобуса в Литве и курьеза с конкурсом airBaltic. Об этих и других новостях уходящего понедельника, 19 августа - читайте в наших итогах дня.
Главное за 19 августа ⟩ "Комариный апокалипсис" в Латвии, сюрприз от Бриедиса и новые методы телефонных мошенников
Новости Латвии:
В субботу, 17 августа, во время соревнований по велоспорту в Кримулдской волости Сигулдского края погиб мужчина, подтвердили порталу TVNET представители Государственной полиции.
До сентября в регионах, переживших в конце июля экстремальные ливни, скорее всего, будет намного больше комаров, чем обычно, но с приходом осени их количество должно постепенно сократиться, заявил агентству LETA старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс.
Телефонные мошенники с помощью инструментов искусственного интеллекта начали звонить с незнакомых номеров, имитируя голос знакомого абонента, и просить о срочной финансовой помощи, сообщили представители поставщика услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) SIA Bite Latvija.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацобъединение /Латвийское объединение регионов) призывает внести изменения в нормативные акты, чтобы запретить использование в городской среде любых текстов на русском языке, сообщили агентству LETA в бюро вице-мэра.
За рубежом:
В понедельник утром, 19 августа, в Шакяйском районе Литвы перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 26 человек, а двое пассажиров оказались заблокированы.
Владимир Путин в Азербайджане. Согласно официальной информации, его визит продлится два дня — 18 и 19 августа. Путин прибывает в Баку в то время, когда на российской территории — в Курской области — идут бои против украинской армии.
Интересное чтиво:
Гостем передачи "Мне только спросить" в студии RUS TVNET стал латвийский пятиборец Павел Швецов, который только что вернулся с Олимпийских игр в Париже.
Череда инсультов, подкосивших здоровье Алена Делона, вынудила его детей начать борьбу за наследство еще при жизни французского актера. У всемирно известного красавца и секс-символа XX века трое официально признанных детей: 59-летний Энтони от второй жены, актрисы Натали Бартелеми, 34-летняя дочь Анушка и 30-летний сын Ален-Фабьен от манекенщицы Розали ван Бремен, пишет Postimees.
39-летний латвийский боксер Майрис Бриедис завершил боксерскую карьеру, свидетельствует информация в распоряжении TVNET.
В честь 35-летия Балтийского пути airBaltic решила присвоить 48 самолетам названия городов Латвии, Литвы и Эстонии. На всенародное голосование выставлены города этих стран, и 16 самых популярных будут летать над Европой и миром. Но кое-что с этой идеей пошло не так.
За последние десять лет ожидаемая продолжительность жизни в Латвии возросла с 74,3 до 75,9 года. Хотя это заметный прогресс, Латвия все еще остается среди стран ЕС с самыми низкими показателями. Между тем увеличение продолжительности жизни приводит и к увеличению срока активной трудовой деятельности. За тот же период он вырос с 34,8 года в 2013 году до 37 лет в 2023 году. Таким образом, новые поколения жителей Латвии будут наслаждаться не только более долгой, но и более насыщенной трудовой жизнью.
"Ее спас случайный прохожий. Молодая женщина лежала в луже крови. Она, как кошка, спряталась и рожала, чтобы не отняли ребенка, как это произошло с первым". Неудобная и сложная тема - родители, чаще всего мамы, с психическими расстройствами.
В воскресенье, 18 августа, на Wondersala выступила легендарная британская электронная группа The Prodigy, собрав огромную толпу фанатов. Смотрите фото!
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