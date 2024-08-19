Госполиция разыскивает Даниэлса Никса Хвеженко, 2008 года рождения, который пропал со спортивного мероприятия на Тейке.
Пропал с баскетбольного турнира: полиция разыскивает несовершеннолетнего мальчика
18 августа во время посещения турнира по баскетболу Рижской средней школы на Тейке мальчик вышел в туалет и не вернулся. На данный момент его местонахождение неизвестно.
Молодой человек был одет в голубую футболку, темно-коричневые шорты в клетку и белую спортивную обувь.
Госполиция призывает ознакомиться с изображением мальчика и отозваться каждого, кому известно его возможное местонахождение, позвонив по телефону 110.
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