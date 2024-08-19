Пн, 19.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Пропал с баскетбольного турнира: полиция разыскивает несовершеннолетнего мальчика

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Госполиция разыскивает Даниэлса Никса Хвеженко
Госполиция разыскивает Даниэлса Никса Хвеженко Фото: Valsts policija

Госполиция разыскивает Даниэлса Никса Хвеженко, 2008 года рождения, который пропал со спортивного мероприятия на Тейке.

18 августа во время посещения турнира по баскетболу Рижской средней школы на Тейке мальчик вышел в туалет и не вернулся. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Молодой человек был одет в голубую футболку, темно-коричневые шорты в клетку и белую спортивную обувь.

Госполиция призывает ознакомиться с изображением мальчика и отозваться каждого, кому известно его возможное местонахождение, позвонив по телефону 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх