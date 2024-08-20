По миру продолжает распространяться вирус обезьяньей оспы, унесший в этом году жизни более 500 человек в Демократической Республике Конго. На прошлой неделе штамм этого вируса был обнаружен в Швеции, а Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира.
Вирус оспы обезьян: что важно знать
Глобальная вспышка оспы обезьян была совсем недавно, в 2022–2023 гг., но нынешняя эпидемия вызвана гораздо более опасным штаммом. Что следует знать о новом вирусе и приведет ли его распространение к глобальной пандемии?
Как передается обезьянья оспа и каковы ее симптомы?
Оспа обезьян — крайне заразное вирусное заболевание.
Изначально вирус передавался от животных к человеку, но теперь он передается и от человека к человеку через непосредственный телесный контакт, например, во время секса, а также воздушно-капельным путем — если больной дышит в лицо другого человека или разговаривает близко к нему.
Вирус также может распространяться через прикосновение к предметам, включая постельное белье, одежду и полотенца.
Обезьянья оспа может передаваться через тесный контакт с зараженными животными — обезьянами, крысами и белками.
Болезнь сопровождается симптомами, похожими на симптомы гриппа, а также сыпью и волдырями на коже. Сыпь часто появляется на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего — на ладони и ступни (подошвы).
В серьезных случаях очаги поражения могут охватывать все тело, особенно рот, глаза и гениталии.
Сыпь, которая может быть очень зудящей или болезненной, проходит через несколько стадий. В конечном счете на ее месте образуется корка, которая впоследствии отпадает. Это может привести к образованию рубцов.
Общая длительность заболевания — от 14 до 21 дня, оно может пройти само по себе.
Но в некоторых случаях заражение вирусом приводит к летальному исходу (в среднем в четырех случаях из ста), особенно среди уязвимых групп населения, включая маленьких детей.
Раньше вспышка этой оспы была вызвана менее опасным штаммом — т. н. кладой II.
Сейчас по Африке распространилась клада I, которая убивает до 10% заболевших.
В каких странах распространяется оспа?
Согласно ВОЗ, по состоянию на конец июня случаи обезьяньей оспы были зафиксированы в 116 странах.
С начала этого года в Демократической Республике Конго зарегистрировано более 13700 случаев заболевания оспой обезьян и не менее 500 смертей.
В настоящее время одновременно наблюдается несколько различных вспышек — в основном, в ДРК и соседних странах.
Кроме ДРК, случаи заражения обнаружены в Центрально-Африканской Республике, Бурунди, Кении, Руанде и других странах.
В справке об оспе обезьян на своем сайте ВОЗ напоминает, что в мае 2022 года эта болезнь внезапно и стремительно распространилась по Европе, Северной и Южной Америке, а затем и по всему миру, и в итоге в 110 странах ею переболели 87 тысяч человек, а 112 заболевших умерли. При этом чаще всего заражались мужчины-геи и бисексуалы — но не только они.
Кто находится в группе риска?
Заразиться вирусом может любой человек, тесно контактирующий с тем, у которого обнаружены симптомы заболевания.
Маленькие дети могут оказаться в числе наиболее уязвимых, поскольку их иммунная система находится в процессе формирования. Некоторые эксперты полагают, что маленькие дети могут находиться в группе риска из-за того, что они более плотно взаимодействуют друг с другом.
Люди с ослабленной иммунной системой и беременные женщины также более уязвимы.
Рекомендуется избегать тесного контакта с больными оспой обезьян и мыть руки с мылом. Больные должны изолироваться от окружающих, пока не исчезнут все очаги поражения на их теле.
По словам ВОЗ, в течение 12 недель после выздоровления при половых контактах следует в качестве меры предосторожности использовать презервативы.
Существует ли вакцина против обезьяньей оспы?
Вакцины существуют, но обычно их могут получить только люди из группы риска или тесно контактировавшие с инфицированным человеком.
Есть реальное опасение, что финансирования производства таких вакцин не хватит, чтобы помочь всем нуждающимся.
Недавно ВОЗ обратилась к производителям лекарств с просьбой предложить разработанные ими вакцины против оспы для экстренного использования, даже если эти вакцины не получили официального одобрения.
Датская компания Bavarian Nordic, производитель одной из двух одобренных ВОЗ вакцин, утверждает, что у нее достаточно производственных мощностей для удовлетворения спроса.
Теперь, когда Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний объявил о чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения на всем континенте, есть надежда, что правительства смогут лучше координировать ответные меры и, возможно, увеличить завоз медицинских препаратов в пострадавшие регионы.
Без принятия глобальных мер существуют реальные опасения, что нынешняя вспышка приведет к тому, что болезнь продолжит распространяться за пределами Африки.