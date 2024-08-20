Вирус оспы обезьян: что важно знать

Сыпь, которая может быть очень зудящей или болезненной, проходит через несколько стадий. В конечном счете на ее месте образуется корка, которая впоследствии отпадает. Это может привести к образованию рубцов.

Общая длительность заболевания — от 14 до 21 дня, оно может пройти само по себе.

Но в некоторых случаях заражение вирусом приводит к летальному исходу (в среднем в четырех случаях из ста), особенно среди уязвимых групп населения, включая маленьких детей.

Раньше вспышка этой оспы была вызвана менее опасным штаммом — т. н. кладой II.

Сейчас по Африке распространилась клада I, которая убивает до 10% заболевших.

В каких странах распространяется оспа?

Фото: GUERCHOM NDEBO / AFP

Согласно ВОЗ, по состоянию на конец июня случаи обезьяньей оспы были зафиксированы в 116 странах.

С начала этого года в Демократической Республике Конго зарегистрировано более 13700 случаев заболевания оспой обезьян и не менее 500 смертей.

В настоящее время одновременно наблюдается несколько различных вспышек — в основном, в ДРК и соседних странах.

Кроме ДРК, случаи заражения обнаружены в Центрально-Африканской Республике, Бурунди, Кении, Руанде и других странах.