В сентябре в Рижском цирке и Zirgu pasts пройдут мероприятия Украинской танцевальной платформы

На протяжении двух дней зрители и слушатели смогут насладиться премьерами танцевальных постановок и перформансами видеотанца от молодых и профессиональных украинских хореографов и режиссеров, а также принять участие в дискуссиях об актуальных событиях в танцевальной отрасли, чтобы обменяться контактами и поделиться опытом о роли артистов в создании гражданского общества.

На протяжении последних десяти лет украинский современный танец находится в периоде значительной турбулентности, продолжая искать свой индивидуальный путь развития, пока украинские артисты принимают участие в знаменитых европейских фестивалях и поддерживают профессиональную связь с окружающим миром. "Межкультурный диалог особенно важен – он вызывает положительные изменения в обществе и строит мост между разными странами, подчеркивая значимость взаимного понимания, поддержки и развития человечности. Нам надлежит найти путь, который пройти вместе, чтобы создать общие ценности и общее будущее. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с артистами из Риги, чтобы начать поиски этого общего пути", – рассказывает Тетьяна Знамеровская, хореограф и танцор шоу "Следы".