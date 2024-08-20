24 и 25 сентября Международный фестиваль современного танца Laiks dejot приглашает посетить мероприятия Украинской танцевальной платформы в Рижском цирке и в зале Zirgu pasts Латвийской академии культуры.
В сентябре в Рижском цирке и Zirgu pasts пройдут мероприятия Украинской танцевальной платформы
На протяжении двух дней зрители и слушатели смогут насладиться премьерами танцевальных постановок и перформансами видеотанца от молодых и профессиональных украинских хореографов и режиссеров, а также принять участие в дискуссиях об актуальных событиях в танцевальной отрасли, чтобы обменяться контактами и поделиться опытом о роли артистов в создании гражданского общества.
На протяжении последних десяти лет украинский современный танец находится в периоде значительной турбулентности, продолжая искать свой индивидуальный путь развития, пока украинские артисты принимают участие в знаменитых европейских фестивалях и поддерживают профессиональную связь с окружающим миром. "Межкультурный диалог особенно важен – он вызывает положительные изменения в обществе и строит мост между разными странами, подчеркивая значимость взаимного понимания, поддержки и развития человечности. Нам надлежит найти путь, который пройти вместе, чтобы создать общие ценности и общее будущее. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с артистами из Риги, чтобы начать поиски этого общего пути", – рассказывает Тетьяна Знамеровская, хореограф и танцор шоу "Следы".
Мероприятия Украинской танцевальной платформы начнутся 24 сентября в зале Zirgu pasts Латвийской академии культуры, где в рамках панельной дискуссии с украинскими и европейскими артистами произойдет обмен опытом о том, как создать крепкую профессиональную общину хореографов и устанавливать творческие связи во время кризисов в обществе. Одним из главных вызовов, с которыми в данное время сталкивается украинское общество, является миграция многих артистов за границу. Несмотря на то, что для Латвии и других европейских стран эта тема не является настолько актуальной, поскольку не связана с военными действиями напрямую, вопросы совместного сотрудничества и творчества среди артистов, которых разделяет расстояние и контексты, важны для любого представителя творческой профессии.
В продолжении вечера пройдут три премьеры фильмов, специально снятых для Архива украинского танца Let The Body Speak (Дай телу говорить).
Видеотанец – еще один жанр, который за последние два года стал востребованным среди украинских хореографов – его уникальная природа позволяет художественной экспрессии представать в необычном облике, демонстрируя украинский современный танец миру.
Во второй день мероприятия, 25 сентября, в Рижском цирке Украинская танцевальная платформа предложит зрителям постановки современного танца, созданные за последние два года. Каждая из постановок посвящена исследованию современного танца, который опирается на культурные традиции Европы и Украины. "Танец везде, весь мир танцует, и мы можем танцевать только вперед", – комментирует хореограф Ольга Житлухина, художественный руководитель фестиваля Laiks dejot.
Характерная черта украинского современного танца – сильная эмоциональная реакция на происходящее вокруг. Он избегает сложных философских концептов, вдохновляясь историческими, художественными и культурными событиями в Украине, в то время как хореографы исследуют корни украинской идентичности и объединяют их с современными тенденциями.
"Тема национальной идентичности очень важна для жителей Украины. Вместе с долгим путем исторического развития, на протяжении которого мы постоянно узнаем культуры разных стран, нам дано особенно сложное и увлекательное задание: оставаться открытыми ко всему новому, не забывая про собственную аутентичность. Нам нужно знать, как ее сохранить, использовать и развивать", – делится размышлениями Бохдан Полищук, хореограф танцевального перформанса Danse Macabre. Immortal Dance.
Сентябрьские мероприятия в Риге откроют серию Украинской танцевальной платформы. Этой осенью украинские артисты продолжат выступления и дискуссии с коллегами и зрителями в Таллинне, Эстонии, и Софии, Болгарии. Мероприятия Украинской танцевальной платформы являются частью проекта Let the body speak: rebuilding the community (Пусть тело говорит. Реконструируя общину), который основала Украинская танцевальная платформа в сотрудничестве с Независимой танцевальной сценой в Эстонии, Центром современного искусства Toplocentrala в Болгарии и ассоциацией PARTY в Латвии.
Целью проекта является презентация Украинского современного искусства в Европе, знакомство с профессиональной танцевальной общиной и объединение украинских хореографов в трех странах.
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