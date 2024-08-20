По делу KNAB о подделке документов проходят адвокат, помощник адвоката и семейный врач

20 июня KNAB возбудил уголовное дело, чтобы с применением уголовно-процессуальных методов проверить подозрения в том, что адвокат подговорил врача выдать поддельную справку коллеге адвоката, который мог представить документ в суд, чтобы затянуть судебное заседание.

По этому уголовному процессу право на защиту есть у трех человек - присяжного адвоката, коллеги адвоката и семейного врача. К лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В интересах следствия KNAB не может предоставить никакой дополнительной информации относительно уголовного процесса и причастных к нему лиц.

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