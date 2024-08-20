В Курской области исчезла понтонная переправа через реку Сейм, построенная вместо разрушенных мостов

Переправа находилась между селами Званное и Глушково.

По данным спутников системы NASA FIRMS, на сделанных в понедельник кадрах в 500 метрах от места, где находилась переправа, поднимается облако дыма.

В свою очередь, вторая понтонная переправа, которую Вооруженные силы РФ оборудовали к востоку от села Глушково, по-прежнему видна на спутниковых снимках.

В Глушковском районе через реку Сейм было три стационарных моста.

За последние дни в результате ударов ВСУ все три моста были уничтожены.

Комментируя удар по третьему и последнему мосту, российские военные блогеры писали, что понтонных переправ, построенных через реку Сейм, достаточно, чтобы оснащать Вооруженные силы России.

С разрушением мостов через Сейм Глушковский район, граничащий с Украиной, оказался отрезанным от остальной части Курской области.

Мосты и понтонные переправы через Сейм имеют важное значение для логистики российской армии в этом районе.

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