На спутниковых снимках в Глушковском районе Курской области больше не видно понтонной переправы через реку Сейм, созданной российскими солдатами недалеко от разрушенного Вооруженными силами Украины моста, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Радио Свобода".
В Курской области исчезла понтонная переправа через реку Сейм, построенная вместо разрушенных мостов
Переправа находилась между селами Званное и Глушково.
По данным спутников системы NASA FIRMS, на сделанных в понедельник кадрах в 500 метрах от места, где находилась переправа, поднимается облако дыма.
В свою очередь, вторая понтонная переправа, которую Вооруженные силы РФ оборудовали к востоку от села Глушково, по-прежнему видна на спутниковых снимках.
В Глушковском районе через реку Сейм было три стационарных моста.
За последние дни в результате ударов ВСУ все три моста были уничтожены.
Комментируя удар по третьему и последнему мосту, российские военные блогеры писали, что понтонных переправ, построенных через реку Сейм, достаточно, чтобы оснащать Вооруженные силы России.
С разрушением мостов через Сейм Глушковский район, граничащий с Украиной, оказался отрезанным от остальной части Курской области.
Мосты и понтонные переправы через Сейм имеют важное значение для логистики российской армии в этом районе.
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