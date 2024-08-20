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В Курской области исчезла понтонная переправа через реку Сейм, построенная вместо разрушенных мостов

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Разрушенный мост через реку Сейм
Разрушенный мост через реку Сейм Фото: Reuters/ScanPix

На спутниковых снимках в Глушковском районе Курской области больше не видно понтонной переправы через реку Сейм, созданной российскими солдатами недалеко от разрушенного Вооруженными силами Украины моста, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Радио Свобода".

Переправа находилась между селами Званное и Глушково.

По данным спутников системы NASA FIRMS, на сделанных в понедельник кадрах в 500 метрах от места, где находилась переправа, поднимается облако дыма.

В свою очередь, вторая понтонная переправа, которую Вооруженные силы РФ оборудовали к востоку от села Глушково, по-прежнему видна на спутниковых снимках.

В Глушковском районе через реку Сейм было три стационарных моста.

За последние дни в результате ударов ВСУ все три моста были уничтожены.

Комментируя удар по третьему и последнему мосту, российские военные блогеры писали, что понтонных переправ, построенных через реку Сейм, достаточно, чтобы оснащать Вооруженные силы России.

С разрушением мостов через Сейм Глушковский район, граничащий с Украиной, оказался отрезанным от остальной части Курской области.

Мосты и понтонные переправы через Сейм имеют важное значение для логистики российской армии в этом районе.

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