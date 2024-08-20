Остапенко вернулась в топ-10 WTA

Последний раз первая ракетка Латвии входила в топ-10 WTA в мае, однако после череды неудачных матчей утратила свои позиции. Теперь же статус-кво восстановлен - Остапенко удалось подняться на одну строчку и вновь войти в десятку лучших.



Дарья Семенистая в рейтинге WTA занимает 135-е место, Диана Марцинкевич - 319-е, а Анастасия Севастова - 365-е.