Первая ракетка Латвии Алена Остапенко поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и опять входит в первую десятку.
Остапенко вернулась в топ-10 WTA
Последний раз первая ракетка Латвии входила в топ-10 WTA в мае, однако после череды неудачных матчей утратила свои позиции. Теперь же статус-кво восстановлен - Остапенко удалось подняться на одну строчку и вновь войти в десятку лучших.
Дарья Семенистая в рейтинге WTA занимает 135-е место, Диана Марцинкевич - 319-е, а Анастасия Севастова - 365-е.
На первом месте рейтинга по прежнему польская теннисистка Ига Швентек. На вторую строчку вернулась белоруска Арина Соболенко, третьей идет Кори Гауфф (США).
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