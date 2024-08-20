В Пролетарске Ростовской области третьи сутки продолжается тушение пожара, начавшегося после атаки украинского беспилотника, сообщают рупоры российской пропаганды и независимые СМИ, пишет "Украинская правда".
Как уже сообщалось, пожар после атаки украинского дрона начался утром в воскресенье.
Однако пожарным по-прежнему не удалось взять возгорание под контроль, пламя охватывает всю большую площадь.
На нефтебазе "Кавказ", где хранится топливо для российской армии, пожар охватил уже 10 000 квадратных метров и горят 22 из 74 дизельных резервуаров.
Three days of fire— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 20, 2024
Oil depot in Rostov Oblast, Russia still ablaze following Ukraine's strike
📹TG pic.twitter.com/hi6SOhikWN
Прогнозируется, что пожар, к тушению которого привлечены уже 520 человек, будет продолжаться еще несколько дней.
В Пролетарске еще в понедельник был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
В понедельник днем губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ходе тушения пострадал 41 пожарный.
18 из них пришлось госпитализировать. Пятеро пожарных помещены в отделение интенсивной терапии.
Пролетарск находится примерно в 200 километрах от границы с Украиной, там проживает более 20 000 человек.
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