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Пожар на нефтебазе в Ростовской области продолжается уже третьи сутки и становится сильнее (1)

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Пожар на нефтебазе "Кавказ"
Пожар на нефтебазе "Кавказ" Фото: AFP/SCANPIX

В Пролетарске Ростовской области третьи сутки продолжается тушение пожара, начавшегося после атаки украинского беспилотника, сообщают рупоры российской пропаганды и независимые СМИ, пишет "Украинская правда".

Как уже сообщалось, пожар после атаки украинского дрона начался утром в воскресенье.

Однако пожарным по-прежнему не удалось взять возгорание под контроль, пламя охватывает всю большую площадь.

На нефтебазе "Кавказ", где хранится топливо для российской армии, пожар охватил уже 10 000 квадратных метров и горят 22 из 74 дизельных резервуаров.

Прогнозируется, что пожар, к тушению которого привлечены уже 520 человек, будет продолжаться еще несколько дней.

В Пролетарске еще в понедельник был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В понедельник днем губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ходе тушения пострадал 41 пожарный.

18 из них пришлось госпитализировать. Пятеро пожарных помещены в отделение интенсивной терапии.

Пролетарск находится примерно в 200 километрах от границы с Украиной, там проживает более 20 000 человек.

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