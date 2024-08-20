Ливни и гром: синоптики о погоде в среду

Местами пройдут сильные дожди и прогремит гром. Дождевые облака будут двигаться с юга на север.

Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов. Ожидается высокая влажность воздуха. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

В Риге прогнозируется довольно густая облачность, возможен кратковременный дождь, вечером возрастет вероятность грозы. При небольшом юго-восточном ветре воздух прогреется до +23...+24 градусов.

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