VID получит информацию обо всех сделках с наличными стоимостью свыше 750 евро

Поправки, разработанные в рамках борьбы с теневой экономикой, вынесены на общественное обсуждение на портале для размещения проектов правовых актов.

Изменения предусматривают, что кредитные учреждения и поставщики услуг будут обязаны раз в год предоставлять VID информацию о кассовых операциях клиентов - физических лиц, если общая сумма этих операций превышает 7 тысяч евро в год.

В настоящее время VID получает информацию о тех физических лицах, оборот счета которых за предыдущий год превысил 15 тысяч евро.

Кроме того, поправки обяжут налогоплательщиков, чей годовой оборот превышает 50 тысяч евро в год, предоставить клиентам возможность оплачивать услуги и сделки в рознице безналичным способом. Планируемое регулирование коснется поставщиков услуг и ритейлеров.

Действующее законодательство предусматривает, что налогоплательщики должны производить исключительно безналичные расчеты в оптовой торговле.

Также законопроект меняет правила подачи пороговой декларации для субъектов закона "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации". Сейчас закон предполагает подачу такой декларации только в определенных случаях. Поправки же вводят правило, по которому VID будет получать информацию обо всех операциях с наличными таких субъектов на сумму более 750 евро.

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