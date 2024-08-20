Мерзликин и Блюгер не помогут сборной Латвии в отборе на Олимпиаду-2026

В тренировочный лагерь сборной Латвии по подготовке к олимпийскому отборочному турниру включены пять вратарей, 11 защитников и 18 нападающих. Главный тренер сборной Харийс Витолиньш назовёт окончательный состав команды на квалификационный турнир после двух проверочных матчей в "Арена Рига" против сборной Дании.

В список из 34 кандидатов также вошли четыре представителя команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - Артур Шилов ("Ванкувер Кэнакс"), защитник Увис Балинскис ("Флорида Пантерс"), нападающие Земгус Гиргенсонс ("Тампа-Бэй Лайтнинг") и Родриго Аболс ("Филадельфия Флайерс").

По личным причинам не смогут помочь сборной Латвии в этом турнире игроки НХЛ Теодор Блюгер и Элвис Мерзликин, а также защитник Карлис Чуксте.

За единственную путёвку на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо сборной Латвии предстоит побороться с Францией, Словенией и Украиной. Квалификационный турнир пройдёт в Риге с 29 августа по 1 сентября.

Список кандидатов в сборную Латвии по хоккею: