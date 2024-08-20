Элвис Мерзликин и Теодор Блюгер не помогут мужской сборной Латвии по хоккею в квалификации на Олимпийские игры 2026 года, сообщает Латвийская федерация хоккея (ЛФХ).
Мерзликин и Блюгер не помогут сборной Латвии в отборе на Олимпиаду-2026
В тренировочный лагерь сборной Латвии по подготовке к олимпийскому отборочному турниру включены пять вратарей, 11 защитников и 18 нападающих. Главный тренер сборной Харийс Витолиньш назовёт окончательный состав команды на квалификационный турнир после двух проверочных матчей в "Арена Рига" против сборной Дании.
В список из 34 кандидатов также вошли четыре представителя команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - Артур Шилов ("Ванкувер Кэнакс"), защитник Увис Балинскис ("Флорида Пантерс"), нападающие Земгус Гиргенсонс ("Тампа-Бэй Лайтнинг") и Родриго Аболс ("Филадельфия Флайерс").
По личным причинам не смогут помочь сборной Латвии в этом турнире игроки НХЛ Теодор Блюгер и Элвис Мерзликин, а также защитник Карлис Чуксте.
За единственную путёвку на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо сборной Латвии предстоит побороться с Францией, Словенией и Украиной. Квалификационный турнир пройдёт в Риге с 29 августа по 1 сентября.
Список кандидатов в сборную Латвии по хоккею:
Вратари: Эрик Витолс ("Ювескилес", Финляндия), Кристерс Гудлевскис ("Бремерхафен", Германия), Артур Шилов ("Ванкувер Кэнакс", НХЛ), Густав Григалс ("Милуоки Адмиралс", АХЛ), Линардс Фелдбергс ("Шербрук", QMJHL).
Защитники: Увис Балинскис ("Флорида Пантерс", НХЛ), Янис Якс, Робертс Мамчицс (оба - "Карловы Вары", Чехия), Кристиан Рубинс ("Пльзень", Чехия), Кристапс Зиле ("Литвинов", Чехия), Ралфс Фрейбергс ("Градец-Кралове", Чехия), Арвилс Бергманис (Университет Аляски Фэрбенкс, NCAA), Маркус Комулс ("Нове Замки", Словакия), Оскарс Цибульскис ("Хернинг", Дания), Богдан Ходас ("Хертландер", ECHL), Ралфс Бергманис (Университет Миннесоты, NCAA).
Нападающие: Земгус Гиргенсонс ("Тампа-Бэй Лайтнинг", НХЛ), Родриго Аболс ("Филадельфия Флайерз", НХЛ), Оскар Батня ("Градец-Кралове", Чехия), Харалдс Эгле ("Слован", Словакия), Данс Лочмелис, Гиртс Силкалнс (оба - Университет Массачусетс Эмерст, NCAA), Райвис Ансонс ("Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз", АХЛ), Мартин Лавиньш (Университет Нью-Гэмпшира, NCAA), Рудольф Балцерс ("Цюрих", Швейцария), Каспарс Даугавинш, Ренарс Крастенбергс (оба - "Дукла", Словакия), Микс Индрашис ("Брюнэс", Швеция), Мартиньш Дзиеркалс (АИК, Швеция), Эдуард Тралмакс ("Кладно, Чехия), Роберт Букартс, Рихард Букартс (оба - "Витковице", Чехия), Сандис Вилманис ("Шарлотт Чекерс", АХЛ), Феликс Гаварс (Университет Санкт-Лоренц, NCAA).
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