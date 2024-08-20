Главное за 20 августа Пророссийски настроенные юрмальчане, причина аварии автобуса в Литве и молчание Путина

Искусственный интеллект (ИИ) – тренд последнего года, и на различных обучениях по внедрению ИИ в бизнес не был только ленивый. Но, как водится в Латвии, мы часто "прощупываем" почву, но редко когда сразу внедряем новые технологии, отставая в этом вопросе не только от остального мира, но даже от соседней Эстонии. Какие профессиональные направления в Латвии находятся "под ударом" у искусственного интеллекта уже сейчас?

Если судьба украинских солдат, попавших в руки российских властей, вызывает широкий резонанс, то ситуация с мужем Юлии остается почти незамеченной, хотя он также оказался в плену у оккупантов. Юрий отбывал наказание в тюрьме Херсонской области за нападение, когда в 2022 году этот регион был захвачен российскими войсками. Его историю рассказывает эстонское издание Rus.Postimees.

Невозможность для россиян записаться на прием в посольство РФ в Таллинне для оформления документов - не новость. Тем временем последствия войны кормят "помогаторов", которые знают, как преодолеть трудности с записью на прием на зависающем сайте российских дипломатов, выяснил Rus.Postimees.

Вторжение России в Украину продолжается уже два с половиной года, и конца ему пока не видно. Известный американский историк Тимоти Снайдер, которого считают лучшим экспертом по Украине на Западе, в новом интервью прогнозирует, чем может закончиться эта война.

Украинские военные должны придерживаться на захваченных территориях РФ законов и обычаев войны. Что это за правила и чем грозит их нарушение, рассказал эксперт-расследователь военных преступлений Уильям Уилей.

По миру продолжает распространяться вирус обезьяньей оспы, унесший в этом году жизни более 500 человек в Демократической Республике Конго. На прошлой неделе штамм этого вируса был обнаружен в Швеции, а Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира.

Певица и инфлюенсер Адриана Миглане более месяца назад публично заявила, что решила покинуть родину. Ну, она называет Ирландию своим домом. Миглане рассказала TVNET+, как прошел переезд, как ее сын адаптировался к новой среде и каковы планы на будущее.

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