Больше деталей стало известно об аварии автобуса в Литве, Владимир Путин решил игнорировать происходящее в Курской области, а в Латвии произошло сразу несколько крупных ДТП и ЧП. О самом важном, произошедшем 20 августа, читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 20 августа ⟩ Пророссийски настроенные юрмальчане, причина аварии автобуса в Литве и молчание Путина
Новости Латвии:
Передача Bez Tabu телеканала TV3 в Слоке опросила местных жителей, чтобы выяснить их мнение касательно вторжения России в Украину. Некоторые не побоялись выразить поддержку оккупантам.
Адвокат, помощник адвоката и семейный врач проходят по делу, расследуемому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по обвинению в подделке справки с целью затянуть судебное заседание, подтверждает KNAB.
Днем в понедельник, 19 августа, в рижском микрорайоне Пурвциемс столкнулись два автомобиля. Возможно, женщине-водителю стало плохо за рулем и она врезалась в едущую впереди машину, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В воскресенье, 18 августа, в арендованной квартире в Кенгарагсе вспыхнул пожар. В результате без крыши над головой остались несколько гостей из Узбекистана. Причины происшествия неизвестны, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Днем во вторник, 20 августа, из-за неправильно припаркованного автомобиля остановилось движение трамваев пяти маршрутов в центре Риги, сообщает агентство LETA со ссылкой на предприятие Rīgas satiksme.
В соцсетях очевидцы сообщают, что в торговом центре Sāga произошла эвакуация. Причина - пожар внутри здания.
Без вести пропавший Даниэлс Никс Хвеженко найден живым и здоровым, сообщила TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Лига Дзилюма.
Дочь солистки группы Klaidonis Мары Слоки - Эвия Слока, ставшая известной благодаря шоу O!Kartes akadēmija, вышла в свет со своим мужем - полицейским из США - и поделилась свадебными фотографиями.
За рубежом:
Утром в понедельник, 19 августа, службам неотложной помощи Литвы поступила информации об аварии в Шакяйском районе, где перевернулся пассажирский автобус Калининград - Рига. Литовские полицейские допускают, что водитель, возможно, превысил скорость, сообщает передача TV3 Ziņas.
Сезон грибов в самом разгаре. Но один грибник из Эстонии почему-то решил оставить плоды своего тяжелого труда валяться в лесу, пишет Postimees.
Российский диктатор Владимир Путин перестал публично комментировать происходящее в Курской области, где армия Украины заняла около 90 населенных пунктов и контролирует более 1200 квадратных километров территории, сообщает The Moscow Times.
На спутниковых снимках в Глушковском районе Курской области больше не видно понтонной переправы через реку Сейм, созданной российскими солдатами недалеко от разрушенного Вооруженными силами Украины моста, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Радио Свобода".
Интересное чтиво:
Перспективы счастливой старости и достойной пенсии многим латвийцам, увы, не светят - трудиться придется до гробовой доски. Но в возрасте "за 55" найти приличную работу очень непросто. Однако помимо обычного трудоустройства имеются и проекты социального предпринимательства: например, в соседней Литве работает "Ресторан бабушек", где уют создают дамы в годах. Тем более что сейчас открыта новая программа грантов для социальных предприятий на общую сумму в 7 млн евро. TVNET+ выяснил ситуацию на латвийском рынке труда и в сфере социального бизнеса.
Искусственный интеллект (ИИ) – тренд последнего года, и на различных обучениях по внедрению ИИ в бизнес не был только ленивый. Но, как водится в Латвии, мы часто "прощупываем" почву, но редко когда сразу внедряем новые технологии, отставая в этом вопросе не только от остального мира, но даже от соседней Эстонии. Какие профессиональные направления в Латвии находятся "под ударом" у искусственного интеллекта уже сейчас?
Если судьба украинских солдат, попавших в руки российских властей, вызывает широкий резонанс, то ситуация с мужем Юлии остается почти незамеченной, хотя он также оказался в плену у оккупантов. Юрий отбывал наказание в тюрьме Херсонской области за нападение, когда в 2022 году этот регион был захвачен российскими войсками. Его историю рассказывает эстонское издание Rus.Postimees.
Невозможность для россиян записаться на прием в посольство РФ в Таллинне для оформления документов - не новость. Тем временем последствия войны кормят "помогаторов", которые знают, как преодолеть трудности с записью на прием на зависающем сайте российских дипломатов, выяснил Rus.Postimees.
Вторжение России в Украину продолжается уже два с половиной года, и конца ему пока не видно. Известный американский историк Тимоти Снайдер, которого считают лучшим экспертом по Украине на Западе, в новом интервью прогнозирует, чем может закончиться эта война.
Украинские военные должны придерживаться на захваченных территориях РФ законов и обычаев войны. Что это за правила и чем грозит их нарушение, рассказал эксперт-расследователь военных преступлений Уильям Уилей.
По миру продолжает распространяться вирус обезьяньей оспы, унесший в этом году жизни более 500 человек в Демократической Республике Конго. На прошлой неделе штамм этого вируса был обнаружен в Швеции, а Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира.
Певица и инфлюенсер Адриана Миглане более месяца назад публично заявила, что решила покинуть родину. Ну, она называет Ирландию своим домом. Миглане рассказала TVNET+, как прошел переезд, как ее сын адаптировался к новой среде и каковы планы на будущее.
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