Преступление было зафиксировано днем 17 августа на камере видеонаблюдения магазина "Мегафон". На видео видно, как двое мужчин заходят в магазин через разбитое окно, разбивают витрины и пытаются выломать дверь кадрового помещения.

Two Russian soldiers reportedly from Chechnya were filmed looting an electronics store in the evacuated town of Glushkovo in the Kursk region. Z-bloggers say they've already been caught and disciplined. https://t.co/NpmVHGu5z6 pic.twitter.com/jFksRkCCqm — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 18, 2024

Когда это не получается, они достают из магазина товары.

После того, как видео распространилось по Telegram-каналам и СМИ, российский "военный корреспондент" и пропагандист Владимир Романов сказал, что показанные на записи военные "уже найдены". Правда, называть их имена он не стал.

Советник губернатора Курской области, "военный корреспондент" Роман Алехин косвенно подтвердил, что грабители - российские военнослужащие из Чечни.

"Агентство" выяснило, что одного из грабителей зовут Юсуф Абдулвадудов. СМИ нашло изображение, на котором Абдулвадудов запечатлен рядом с командиром 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" Грозненского подразделения Национальной гвардии России Хусейном Межидовым.

На другом снимке он запечатлен в футболке с надписью "Отряд Кадырова "Ахмат".

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