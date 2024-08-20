17 августа Telegram-каналы "Типичный Курск" и "Пепел Курск" опубликовали видео, на котором видно, как люди в военной форме в поселке Глушково Курской области грабят магазин мобильных телефонов. Независимое российское издание "Агентство" выяснило, что это военнослужащие чеченского подразделения российской армии.
Преступление было зафиксировано днем 17 августа на камере видеонаблюдения магазина "Мегафон". На видео видно, как двое мужчин заходят в магазин через разбитое окно, разбивают витрины и пытаются выломать дверь кадрового помещения.
Two Russian soldiers reportedly from Chechnya were filmed looting an electronics store in the evacuated town of Glushkovo in the Kursk region. Z-bloggers say they've already been caught and disciplined. https://t.co/NpmVHGu5z6 pic.twitter.com/jFksRkCCqm— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 18, 2024
Когда это не получается, они достают из магазина товары.
После того, как видео распространилось по Telegram-каналам и СМИ, российский "военный корреспондент" и пропагандист Владимир Романов сказал, что показанные на записи военные "уже найдены". Правда, называть их имена он не стал.
Советник губернатора Курской области, "военный корреспондент" Роман Алехин косвенно подтвердил, что грабители - российские военнослужащие из Чечни.
"Агентство" выяснило, что одного из грабителей зовут Юсуф Абдулвадудов. СМИ нашло изображение, на котором Абдулвадудов запечатлен рядом с командиром 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" Грозненского подразделения Национальной гвардии России Хусейном Межидовым.
На другом снимке он запечатлен в футболке с надписью "Отряд Кадырова "Ахмат".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!