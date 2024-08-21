От прохлады до жары: синоптики о погоде в ближайшие дни

В четверг, 22 августа, на большей части страны пройдут кратковременные ливни и грозы, временами с прояснениями. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а максимальные температуры составят +17...+22 градуса.

В пятницу небо частично затянут облака, местами ожидаются дожди, на побережье порывы юго-западного ветра будут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, а днем достигнет +19...+24 градусов.

Ожидается, что суббота и воскресенье в Латвии будут сухими и солнечными, с умеренным ветром с юго-запада. Температура воздуха будет повышаться и в воскресенье во многих местах достигнет +30 градусов, а ночью будет не холоднее +13...+19 градусов.

В понедельник жара отступит, но следующая неделя, скорее всего, будет в целом теплой и чаще всего солнечной.

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