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Полиция ищет женщину с тремя детьми: ушли из дома и не вернулись

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Надежда Суворова
Надежда Суворова Фото: Valsts policija

Сотрудники Рижского восточного отделения Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую Надежду Суворову 1991 года рождения.

15 августа около 18:00 женщина покинула свой дом в Риге на улице Латгалес с тремя детьми: Максимом Байковым 2010 года рождения, Никитой Суворовым 2014 года рождения и Викторией Байковой 2019 года рождения. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией женщины и отозваться каждого, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по телефону 110.

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