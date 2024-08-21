Сотрудники Рижского восточного отделения Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую Надежду Суворову 1991 года рождения.
Полиция ищет женщину с тремя детьми: ушли из дома и не вернулись
15 августа около 18:00 женщина покинула свой дом в Риге на улице Латгалес с тремя детьми: Максимом Байковым 2010 года рождения, Никитой Суворовым 2014 года рождения и Викторией Байковой 2019 года рождения. Их местонахождение до сих пор неизвестно.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией женщины и отозваться каждого, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по телефону 110.
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