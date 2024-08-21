В понедельник, 19 августа, латвийский боксёр Майрис Бриедис завершил спортивную карьеру. Этой новостью также поделились важнейшие мировые боксёрские СМИ.
Лучший соперник Усика? Зарубежные СМИ реагируют на завершение карьеры Бриедиса
Бриедис начал спортивную карьеру в 1999 году, а в профессиональном спорте дебютировал в 2009 году. Латыш стал одним из ведущих боксёров мира в первом тяжёлом весе (весовая категория до 90,7 кг).
За свою успешную карьеру Бриедис сумел завоевать пояс чемпиона IBF в первом тяжёлом весе, пояс журнала The Ring. Бриедис также был чемпионом Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирного боксёрского совета (WBC). В конце сентября 2020 года Бриедис победил кубинца Юниэля Дортикоса в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Мюнхене и завоевал трофей Мохаммеда Али.
Самым ярким моментом в карьере Бриедиса стал бой с суперзвездой украинского бокса Александром Усиком. В 2018 году украинец в захватывающем поединке нанёс латвийцу первое поражение в карьере. Двое судей отдали победу Усику, а один решил, что это ничья.
На данный момент украинец является лучшим боксёром в тяжёлом весе. До того как он отказался от титула IBF, Усик был абсолютным чемпионом мира.
Поэтому неудивительно, что именно на бой против украинца иностранные СМИ делают акцент в заголовках о Бриедисе.
Заголовок DAZN:
Экс-чемпион мира, заставивший Усика попотеть до самого конца, объявил о завершении карьеры
В тексте статьи DAZN упоминает, что фанаты склонны считать Бриедиса лучшим соперником в карьере Усика. Так же латвийца называют Boxingscene.com и Bad Left Hook.
"Теперь один из главных противников Усика решил повесить перчатки на гвоздь, несмотря на то, что всего три месяца назад он участвовал в титульном бою", - пишет Boxing Social.
Заголовок Boxingnews.com:
Майрис Бриедис: пионер латвийского бокса, который завершает карьеру в качестве одного из величайших крузервейтов
Заголовок BVM Sports:
Майрис Бриедис завершает карьеру - легендарный крузервейт
Завершая боксёрскую карьеру, Бриедис обещает остаться в спорте, помогая новому поколению боксёров и делясь своим опытом. Он хочет вдохновить других следовать своей мечте, подчёркивая, что благодаря настойчивости и страсти можно достичь великих целей.
Последним профессиональным боем в его карьере стал поединок против австралийца Джая Опетаи за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, который состоялся в середине мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился поражением Бриедиса.
39-летний Бриедис за свою профессиональную боксёрскую карьеру одержал 28 побед в 31 бою, из них 20 раз он одержал победу нокаутом.
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