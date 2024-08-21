Лучший соперник Усика? Зарубежные СМИ реагируют на завершение карьеры Бриедиса

Заголовок DAZN:

Экс-чемпион мира, заставивший Усика попотеть до самого конца, объявил о завершении карьеры

В тексте статьи DAZN упоминает, что фанаты склонны считать Бриедиса лучшим соперником в карьере Усика. Так же латвийца называют Boxingscene.com и Bad Left Hook.

"Теперь один из главных противников Усика решил повесить перчатки на гвоздь, несмотря на то, что всего три месяца назад он участвовал в титульном бою", - пишет Boxing Social.

Заголовок Boxingnews.com:

Майрис Бриедис: пионер латвийского бокса, который завершает карьеру в качестве одного из величайших крузервейтов

Заголовок BVM Sports:

Майрис Бриедис завершает карьеру - легендарный крузервейт

Завершая боксёрскую карьеру, Бриедис обещает остаться в спорте, помогая новому поколению боксёров и делясь своим опытом. Он хочет вдохновить других следовать своей мечте, подчёркивая, что благодаря настойчивости и страсти можно достичь великих целей.

Последним профессиональным боем в его карьере стал поединок против австралийца Джая Опетаи за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, который состоялся в середине мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился поражением Бриедиса.

39-летний Бриедис за свою профессиональную боксёрскую карьеру одержал 28 побед в 31 бою, из них 20 раз он одержал победу нокаутом.

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