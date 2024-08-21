Без еды, дома и работы. Пятикратный чемпион Европы оказался на улице

59-летний Цибула когда-то был одним из самых ярких спортсменов Словакии. За свою карьеру в бодибилдинге он завоевал пять титулов чемпиона Европы, а также две бронзовые медали мирового уровня. Цибула считался одним из величайших талантов в этом виде спорта.

Однако жизнь словака была полна трудностей, которые не позволили ему полностью раскрыть свой потенциал, пишет romea.cz. Часть юности Цибула провёл за решёткой за драки и мелкие кражи. Проблемы не прекратились и в профессиональной карьере. Бодибилдер пропустил свой рейс на чемпионат мира, за что получил двухлетнюю дисквалификацию от Словацкой федерации бодибилдинга. Вскоре после этого Цибуле пришлось пропустить ещё три года из-за неявки на допинг-контроль.

Однако главной проблемой в жизни спортсмена является алкоголь, из-за которого он боролся с финансовыми проблемами даже в лучшие годы своей карьеры. В результате у Цибулы возникли разногласия с женой, которая в один момент бросила его вместе с пятью детьми. Хотя позже они снова сошлись, бывший бодибилдер рассказал, что они окончательно расстались после того, как его спортивная карьера закончилась.

"После развода жена выбросила меня на улицу, и с тех пор я бездомный. Я больше не могу заниматься спортом, у меня нет еды, и никто не даст мне работу, потому что мне почти 60 лет".

Цибула признаётся, что люди иногда узнают его на улице: "Некоторые хотят сфотографироваться, поэтому мне нужно показать свои мускулы". Несмотря на 59-летний возраст, а также отсутствие возможности серьёзно тренироваться, Цибула по-прежнему может похвастаться впечатляющей мускулатурой.

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