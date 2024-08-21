Таланты Инессы Галанте блистают на мировых сценах

Талантливая оперная певица, сопрано, победительница конкурса "Таланты Инессы Галанте" 2015 года Лаура Лолита Перешивана прошлой осенью выдержала серьезный конкурс и стала солисткой престижной Академии лирической оперы Ла Скала на сезон 2023-2025. Из 465 кандидатов, участвовавших в конкурсе, выбрали всего 7 солистов. В Милане в театре Ла Скала Лаура Лолита уже исполнила роль служанки Амелии в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра" и приняла участие в концертном исполнении одноактной оперы Джакомо Пуччини "Сестра Анджелика" в сопровождении Миланского симфонического оркестра. Свой путь в опере она начала в 18-летнем возрасте с роли Лауретты из "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини, а недавно Пуччини вновь вернулся в репертуар певицы. В 2022 году в Альберт-холле в Лондоне Лаура Лолита приняла участие в одноактной опере композитора "Плащ" (Il Tabarro). В 2021 году артистка присоединилась к Национальной оперной студии в Лондоне (National Opera Studio) и была выбрана артисткой года от City Music Foundation.