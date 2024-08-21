На протяжении более чем 10 лет конкурс молодых исполнителей классической музыки "Таланты Инессы Галанте" становится первым большим трамплином в карьере молодых талантливых музыкантов. Для лауреатов это важнейшее событие в жизни и исполнение давней мечты - выступать на большой сцене вместе с опытными артистами и оперной дивой Инессой Галанте. А мы всегда с гордостью следим за дальнейшими успехами наших талантов на профессиональном поприще и в Латвии, и в мире.
Таланты Инессы Галанте блистают на мировых сценах
В июле молодая оперная певица, сопрано Бригита Чиркше дебютировала в роли Аннины в концертном исполнении оперы Джузеппе Верди "Травиата" на оперном фестивале в Сигулде. Для прошлогодней победительницы конкурса "Таланты Инессы Галанты" это не первый сценический опыт - в Латвийской национальной опере Бригита дебютировала в роли канарейки Пипинеллы в популярной опере Яниса Лусенса "Птичья опера". Также в конце прошлого года совместно с Латвийским национальным симфоническим оркестром она исполнила главную роль в моноопере Сергея Прокофьева "Гадкий утенок".
"Я верю, что талант идет от Бога - но это не способность петь, играть на инструменте или рисовать. Это талант чувствовать. Достижения - это лишь небольшая часть работы. Я почти никогда не ожидала успехов, работаю ответственно и с чистой совестью. Бесспорно, высокая оценка новых достижений очень ценна и важна для артиста. Это вдохновляет",- говорит Бригита Чиркше.
Молодая оперная певица отмечает, что ей присущи амбиции, поэтому полученные за этот год признание и высокие оценки ее творчества - значимые моменты в карьере. Ее первое яркое выступление состоялось прошлым летом на концерте Юрмальского фестиваля "Рожденные в Латвии", когда она спела дуэтом с прославленным латвийским тенором Александром Антоненко. Далее последовал концерт в Биржайском замке с Литовским государственным симфоническим оркестром и гала-концерт мастер-классов в Германии с Северонемецким филармоническим оркестром Ростока (Norddeutsche Philharmonie Rostock). Из совсем недавних достижений Бригиты - победа в международном конкурсе вокалистов Моники Сваровски-Валавски в Польше, а также участие в Международном конкурсе оперных певцов имени Ганса Габора "Бельведер" в Германии и конкурсе молодых вокалистов имени Клаудии Таев в Эстонии.
Талантливая оперная певица, сопрано, победительница конкурса "Таланты Инессы Галанте" 2015 года Лаура Лолита Перешивана прошлой осенью выдержала серьезный конкурс и стала солисткой престижной Академии лирической оперы Ла Скала на сезон 2023-2025. Из 465 кандидатов, участвовавших в конкурсе, выбрали всего 7 солистов. В Милане в театре Ла Скала Лаура Лолита уже исполнила роль служанки Амелии в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра" и приняла участие в концертном исполнении одноактной оперы Джакомо Пуччини "Сестра Анджелика" в сопровождении Миланского симфонического оркестра. Свой путь в опере она начала в 18-летнем возрасте с роли Лауретты из "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини, а недавно Пуччини вновь вернулся в репертуар певицы. В 2022 году в Альберт-холле в Лондоне Лаура Лолита приняла участие в одноактной опере композитора "Плащ" (Il Tabarro). В 2021 году артистка присоединилась к Национальной оперной студии в Лондоне (National Opera Studio) и была выбрана артисткой года от City Music Foundation.
Победитель конкурса "Таланты Инессы Галанте" 2020 года баритон Даниил Кузмин в прошлом году также выдержал серьезный конкурс в Италии. Он стал одним из семи талантливых певцов, которым выпала возможность усовершенствовать свое пение по программе Mascarade Emerging Artists при фонде Mascarade Opera во Флоренции. В течение прошлого года певец дебютировал в театре Фениче в Венеции (Teatro La Fenice), где в сопровождении оркестра исполнил арии и дуэты, а также выступил в костюмированном представлении в театре Ла Пергола во Флоренции (Teatro della Pergola). Латвийский зритель увидит Даниила в сентябре в Латвийской национальной опере в "Любовном напитке" Гаэтано Доницетти в роли Белькоре.
Победитель конкурса "Таланты Инессы Галанте" 2019 года пианист Даниил Мицкевич рассказал, что последний год стал очень ярким, наполненным новыми творческими проектами, концертами и планами. Прошел первый сольный концерт в Латвии в Малой гильдии, сыгран концерт "От Моцарта до Равеля", пришли победы в Международном конкурсе пианистов имени Язепа Витола, а также в престижных конкурсах для камерных ансамблей, присуждена стипендия Atspulgi имени профессора Теофила Бикиса. "С радостью и благодарностью вспоминаю свое участие в конкурсе "Таланты Инессы Галанте". Это была удивительная возможность показать себя, познакомиться с музыкантами и сыграть на большой сцене", - отмечает Даниил Мицкевич.
Организаторы конкурса "Таланты Инессы Галанте" напоминают, что заявки на участие можно подать на официальном сайте мероприятия inesesgalantestalanti.lv до 16 октября 2024 года. Здесь также доступна вся дополнительная информация и условия конкурса.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь.
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