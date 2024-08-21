Объявлен календарь игр сборной Латвии на ЧМ-2025 по хоккею

Чемпионат мира 2025 года пройдёт с 9 по 25 мая в Хернинге (Дания) и Стокгольме (Швеция).

Сборная Латвии сыграет в группе А, проведя матчи группового турнира в Стокгольме. Продажа билетов начнётся 3 октября этого года.

Латвия начнёт турнир 10 мая матчем с Францией (21:20), а днём ​​позже сыграет с Канадой (17:20).

Затем, 13 мая, латвийские хоккеисты сразятся со словенцами (17:20), а на следующий день встретятся со Швецией (21:20).

17 мая латвийские хоккеисты сыграют с Финляндией (в 13:20), а на следующий день - со Словакией (21:20).

Латвийские хоккеисты завершат групповой турнир 20 мая матчем с Австрией (в 13:20).

Четыре лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал, а самая слабая сборная потеряет место в элите и в 2026 году сыграет в низшем дивизионе.

В группе B в Хернинге хозяева чемпионата мира датчане сыграют с чемпионом мира Чехией, Швейцарией, США, Германией, Норвегией, Казахстаном и Венгрией.

22 мая пройдут два четвертьфинальных матча в Хернинге и два в Стокгольме. Полуфиналы и матчи за медали пройдут в шведской столице.

Сборная Латвии по хоккею в настоящее время готовится к квалификационному турниру зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Турнир с участием сборной Латвии пройдет с 29 августа по 1 сентября в "Арена Рига".

29 августа латвийские хоккеисты в 20:00 сыграют против Словении, 30 августа в 20:00 против Украины, а 1 сентября в 17:00 против Франции. Победитель этого турнира получит право на участие в Олимпийских играх.

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