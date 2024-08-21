Вы отправились в четырехчасовой поход по тропе реки Брасла. На пути встречаются крутые подъемы и спуски. Начинается дождь, и склоны становятся скользкими. Однако, вы придерживаетесь за ветки, и вам хватает сил, чтобы удержаться. Потому что ваши руки сильные, колени и лодыжки не болят, и нет одышки. Такое преодоление препятствий даже доставляет удовольствие! И это только потому, что вы регулярно посещаете тренировки, улучшающие вашу физическую форму.
Тренировки в клубе Joker klubs и коктейль бессмертия
Тренажерный зал – это лучшее место для укрепления вашего тела и духа. Там вы делаете то, что многие люди, возможно, вообще не делают, и обретаете способности, которые, во всей вероятности, другие никогда не получат. Правда, при условии, что методика индивидуально подобрана и эффективна. Тогда это действительно самое лучшее, что вы можете сделать для себя.
Тело – это тонкая нейрофизическая, физиологическая и энергетическая технология. Физическое самочувствие зависит как от мышечного тонуса, так и от состояния суставов, от того, насколько сильной является сердечная мышца, насколько остро работает мозг, от гормональной активности, отсутствия воспалительных процессов и здоровья органов пищеварительного тракта.
На все вышеперечисленное особенно благоприятно влияют тренировки на выносливость и в частности силовые тренировки. Поскольку во время тренировок мышцы также работают как железы внутренней секреции, выделяющие активные вещества и стимулирующие работу ВСЕХ органов, а также оказывают противовоспалительное действие. Чем больше (индивидуально допустимая) нагрузка, тем выше кратковременное напряжение мышц и тем больше вырабатывается активных веществ. Кроме того, в результате укрепления тела вы также становитесь сильнее.
Эффект от тренировок в том числе зависит от того, с каким настроем мы приходим на тренировку. Ученые тоже ходят на тренировки, чтобы за счет стимуляции гормонов улучшить свой внешний вид и настроение и развить свои творческие способности. Кроме того, посещение тренажерного зала действует как антидепрессант № 1, поскольку при этом меняется соотношение тестостерона и кортизола и повышается уровень серотонина. И вот, вы уже ДРУГОЙ и имеете другой взгляд на жизнь.
Однако в целом во время любой тренировки мы получаем повышенную дозу адреналина + тестостерона + эндорфинов, так называемый «коктейль бессмертия». Именно это дает ощущение хорошего самочувствия как во время тренировки, так и после нее. Конечно, если мы тренируемся методически правильно.
Отремонтированный зал клуба Joker klubs – продуманная и оформленная со вкусом среда для тренировок, где можно повысить свою силу, выносливость и ловкость. Здесь будут удобно себя чувствовать как опытные любители фитнеса, так и новички, а также юные спортсмены – тинэйджеры. Как джентльмены 40+, желающие поправить здоровье, так и дамы, которые хотят привести себя в форму к будущему лету. Конечно, «железо» само по себе ничего не гарантирует, а хороший план тренировок – да. Поэтому тот факт, что постоянные клиенты на протяжении 5-18 лет выбирают наши тренировки, – является хорошим показателем качества клуба.
«Я тренирую молодых баскетболистов, теннисистов и футболистов в тренажерном зале Joker klubs, потому что здесь хороший климат и хороший свет, приятная среда и отличные посетители. Возникает чувство принадлежности к настоящему клубу. Оборудование профессиональное и в хорошем состоянии, зал достаточно свободный и к тренажерам нет больших очередей. Кроме того, здесь богатый выбор полезного для спортсменов оборудования, которое помогает им эффективно повышать свои силы, совершенствовать технику бега и амортизацию. Тренер Хельмут Родке.»
Каждый из нас хочет почувствовать себя хотя бы на некоторое время экспертом и сделать правильный выбор в жизни. Если вы хотите не только пройти тропу реки Брасла, но и подняться на Татры или Килиманджаро, пробежать свой первый полумарафон или как минимум иметь хорошую фигуру, клуб Joker klubs – отличное место, чтобы изменить свою жизнь.