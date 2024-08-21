Тренировки в клубе Joker klubs и коктейль бессмертия

Эффект от тренировок в том числе зависит от того, с каким настроем мы приходим на тренировку. Ученые тоже ходят на тренировки, чтобы за счет стимуляции гормонов улучшить свой внешний вид и настроение и развить свои творческие способности. Кроме того, посещение тренажерного зала действует как антидепрессант № 1, поскольку при этом меняется соотношение тестостерона и кортизола и повышается уровень серотонина. И вот, вы уже ДРУГОЙ и имеете другой взгляд на жизнь.

Однако в целом во время любой тренировки мы получаем повышенную дозу адреналина + тестостерона + эндорфинов, так называемый «коктейль бессмертия». Именно это дает ощущение хорошего самочувствия как во время тренировки, так и после нее. Конечно, если мы тренируемся методически правильно.

Отремонтированный зал клуба Joker klubs – продуманная и оформленная со вкусом среда для тренировок, где можно повысить свою силу, выносливость и ловкость. Здесь будут удобно себя чувствовать как опытные любители фитнеса, так и новички, а также юные спортсмены – тинэйджеры. Как джентльмены 40+, желающие поправить здоровье, так и дамы, которые хотят привести себя в форму к будущему лету. Конечно, «железо» само по себе ничего не гарантирует, а хороший план тренировок – да. Поэтому тот факт, что постоянные клиенты на протяжении 5-18 лет выбирают наши тренировки, – является хорошим показателем качества клуба.

«Я тренирую молодых баскетболистов, теннисистов и футболистов в тренажерном зале Joker klubs, потому что здесь хороший климат и хороший свет, приятная среда и отличные посетители. Возникает чувство принадлежности к настоящему клубу. Оборудование профессиональное и в хорошем состоянии, зал достаточно свободный и к тренажерам нет больших очередей. Кроме того, здесь богатый выбор полезного для спортсменов оборудования, которое помогает им эффективно повышать свои силы, совершенствовать технику бега и амортизацию. Тренер Хельмут Родке.»

Каждый из нас хочет почувствовать себя хотя бы на некоторое время экспертом и сделать правильный выбор в жизни. Если вы хотите не только пройти тропу реки Брасла, но и подняться на Татры или Килиманджаро, пробежать свой первый полумарафон или как минимум иметь хорошую фигуру, клуб Joker klubs – отличное место, чтобы изменить свою жизнь.