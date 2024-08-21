Художественная коллегия Театра им. Чехова выступила с открытым письмом относительно использования русского языка в публичной среде. RUS TVNET публикует текст письма полностью.
"Русский язык - не агрессор, а инструмент общения". Открытое письмо Театра им. Чехова
"Рижский русский театр имени Михаила Чехова, выступая за разумный и содержательный диалог, реагирует на дискуссии, имеющие место в публичном пространстве, и хочет донести до заинтересованных лиц свою позицию относительно использования русского языка в публичной среде в первую очередь для общего понимания, вкратце обозначив основные характерные черты деятельности театра за последние два года.
С первых дней войны в Украине Театр им. Чехова однозначно выражает свою позицию и высказывается против агрессии и насилия, осуждая нападение России на территорию Украины.
Взгляды театра находят выражение в разных формах, а конкретно:
- визуальные материалы (тексты на билетах и в печатной продукции, а также использование в социальных сетях логотипа, заключенного в круг в цветах украинского флага);
- аудиоматериалы (обращение Даны Бйорк к зрителям перед каждым спектаклем и неизмеримо большой объем высказываний руководства театра и артистов в интервью местным и зарубежным медиа, а также выступлений на массовых мероприятиях, например, на антивоенном митинге, организованном Союзом театральных деятелей Латвии (LTDS) возле посольства Российской Федерации, и нескольких массовых мероприятиях в поддержку беженцев, состоявшихся у памятника Свободы);
- практическая помощь (поддержка украинских беженцев путем предоставления бесплатных билетов на спектакли театра, а также обеспечение определенного количества штатных рабочих мест; следует отметить, что в начале войны и театр, и значительная часть его сотрудников также размещали беженцев в собственных квартирах);
- репертуарная политика (театр регулярно пополняет свой репертуар спектаклями, затрагивающими острые и важные для общества темы и ориентированными на диалог и гуманистические ценности);
- социальная ответственность (уже второй год Театр им. Чехова в сотрудничестве с порталом LSM организует дискуссии на своей новой платформе "Без точки над i", приглашая лидеров общественного мнения из разных отраслей высказываться на важные для Латвии темы;
- еще одним вектором общественной деятельности Театра им. Чехова является работа единственной в Латвии театральной галереи, расположенной на пересечении улиц Калькю и Калею и доступной всем прохожим в любое время суток (выставки в этой галерее посвящены явлениям, которые оказывают на общество особое влияние).
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что сегодня, помимо своей основной деятельности, Театр им. Чехова открыто, смело и прямо говорит на болезненные темы, приглашая жителей Латвии к диалогу с целью содействия формированию всё более сплоченного общества в нашем государстве. Потому что только через диалог можно услышать и понять друг друга. Вербальный язык является основным инструментом и ключевым фактором человеческого общения во всем мире - это неоспоримый факт.
Точно так же и русский язык - это не агрессор, а инструмент общения, и всё зависит от того, как его использовать: какие мысли выражать, какие ценности представлять и защищать. Этим летом во время визита в Латвию украинский артист Андрей Данилко (сценический псевдоним - Верка Сердючка) комментирует использование русского языка в своем творчестве так: "(...) не я говорю на языке агрессора, а агрессор говорит по-русски. Понимаете разницу? Язык дан для коммуникации. (...)".
До сих пор Театр им. Чехова не получал жалоб на наличие русского языка в составе визуальной и вербальной коммуникации; наоборот - с февраля 2022 года беженцы несчетное количество раз благодарили театр за его позицию и за возможность наслаждаться культурным продуктом на языке, который они понимают, в стране, дающей им приют.
В истории многих государств есть периоды, когда действия правительства можно назвать аморальными. Однако мир не отказался ни от немецкой, ни от английской, ни от французской, ни от испанской, ни от китайской, ни от японской, ни от других национальных культур и языков, существовавших параллельно с преступными и антигуманными действиями. И сейчас, когда Российская Федерация начала войну на территории Украины, очень важно именно на русском языке заметным образом обеспечивать контент, который не совпадает с российской пропагандой, потому что это наиболее эффективный способ обратиться к заблуждающимся и противостоять ложным нарративам, - этим Рижский русский театр им. Михаила Чехова активно и занимается.
Попытки искоренить, принизить, демонизировать или игнорировать любой язык - самая неэффективная стратегия, если государство хочет заботиться о сплоченности, образованности, интеллигентности и мудрости своего общества, а не сознательно сеять вражду и разобщать. Это касается и использования русского языка в коммуникации в городской среде Риги, при условии, что все строго соблюдают Закон о государственном языке и однозначно признают латышский единственным государственным языком Латвийской Республики, который должен уметь использовать каждый гражданин латвийского государства и каждый человек, ощущающий свою принадлежность к этой стране. Эту ценность Театр им. Чехова также отстаивает в своей внешней и внутренней риторике и действиях.
Театр им. Чехова в качестве одной из своих главных задач выдвинул объединение латвийского общества и содействие диалогу, который должен основываться на взаимном интересе, уважении и понимании. Учитывая эскалацию эмоциональных реакций в нашем обществе, эта задача достаточно трудная и представляет собой серьезный вызов, однако кто-то должен ее выполнять. Театр им. Чехова честно, последовательно и терпеливо следует выработанной долгосрочной стратегии и собственному внутреннему убеждению.
Объективные данные свидетельствуют, что театр в своей позиции не одинок - он востребован, и у него есть поддержка жителей Латвии: за последние годы средняя посещаемость выросла, достигнув показателя 91%. В зрительном зале можно услышать латышский, русский, украинский, английский и многие другие языки. Это значит, что людям важно содержание, они считают форму приемлемой, а способ общения с публикой, разработанный театром, им понятен.
Театр им. Чехова призывает людей отдавать приоритет содержанию, отстаивать общечеловеческие ценности и избегать провокационно-популистских тенденций - ради формирования здорового, единого и сильного в своем единстве гражданского общества. Мы верим, что общими усилиями этого добьемся.
Встретимся в Чехове!"
Полный состав Художественной коллегии: член правления Дана Бйорк, драматург Артурс Дицис, режиссер Лаура Гроза, режиссер Сергей Голомазов, культуролог Лина Овчинникова, заведующий труппой Александр Гербутов, руководитель отдела продаж и маркетинга Мадара Заяца.
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