"Русский язык - не агрессор, а инструмент общения". Открытое письмо Театра им. Чехова

Точно так же и русский язык - это не агрессор, а инструмент общения, и всё зависит от того, как его использовать: какие мысли выражать, какие ценности представлять и защищать. Этим летом во время визита в Латвию украинский артист Андрей Данилко (сценический псевдоним - Верка Сердючка) комментирует использование русского языка в своем творчестве так: "(...) не я говорю на языке агрессора, а агрессор говорит по-русски. Понимаете разницу? Язык дан для коммуникации. (...)".

До сих пор Театр им. Чехова не получал жалоб на наличие русского языка в составе визуальной и вербальной коммуникации; наоборот - с февраля 2022 года беженцы несчетное количество раз благодарили театр за его позицию и за возможность наслаждаться культурным продуктом на языке, который они понимают, в стране, дающей им приют.