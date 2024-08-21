Во время поисков пассажиров затонувшей на Сицилии яхты найдено пять тел

Утром в понедельник, 19 августа, на Сицилию обрушилось торнадо, в результате чего затонула роскошная яхта. Всего были спасены 15 человек, в свою очередь шестеро считались пропавшими.

Одним из погибших, которого нашли в понедельник, канадско-антигуанский шеф-повар Рекальдо Томас, который работал на яхте.

Пропавшими числились британский предприниматель Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна Линч, директор предприятия Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джуди Блумер, американский юрист Крис Морвилло и его жена.

После затопления яхты спасатели пытались проникнуть внутрь, но с течением времени шансы найти выживших уменьшились.

Спасательная операция осложняется множеством препятствий и узких проходов внутри яхты. Она также осложняется коротким временем, которое водолазы могут провести внутри яхты, находящейся на глубине около 50 метров под водой. У водолазов есть максимум 12 минут, чтобы добраться до затонувшего судна и исследовать его. Затем они должны вернуться на поверхность.

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