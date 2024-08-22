Президент Латвии Эдгар Ринкевич в среду, 21 августа, в Рижском замке вручал "Награды государственности". В официальных приглашениях было указание соблюдать дресс-код, и он был "формальным". Давайте посмотрим, кто и как придерживался этикета в одежде.

Отправляясь на мероприятие в резиденцию президента, следует выбирать соответствующую одежду в зависимости от характера и цели мероприятия. Чаще всего дресс-код, которого следует придерживаться, уже указан в приглашении. Стоит помнить, что указание относится к одежде мужчины, поскольку международный деловой этикет предписывает даме выбирать наряд в соответствии с дресс-кодом спутника. В приглашении также могут содержаться специальные инструкции или пояснения относительно выбора костюма.

Давайте рассмотрим как самые яркие варианты нарядов, так и наряды, которые не совсем соответствовали обозначенному в приглашениях стилю.