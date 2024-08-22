Несколько дней назад на железнодорожных путях в Ливаны у 310-го переезда начались ремонтные работы. Один из водителей поздно вечером, игнорируя размещенные дорожные знаки, застрял в яме, что привело к неизбежному столкновению с грузовым поездом, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Заехал в яму и не выбрался. В Ливанах произошло столкновение поезда и автомобиля
Как сообщила представитель Латгальского региона Госполиции Юлия Юрьяне, грузовой поезд наехал на автомобиль Audi A4, который находился на железнодорожных путях. В результате столкновения были повреждены грузовой поезд и автомобиль, но инфраструктура железнодорожного переезда не повреждена.
Последствия происшествия были ликвидированы в течение часа. С участием Государственной пожарно-спасательной службы этот автомобиль был убран с рельсов, отметила представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците.
Она подчеркивает, что в случае таких ситуаций в машине оставаться нельзя. Человек должен идти по рельсам навстречу поезду и предупреждать, махая руками или каким-либо иным образом сигнализируя машинисту об опасности, ожидаемой впереди на рельсах.
Можно также позвонить в спасательные службы или по телефону, который виден у железнодорожного переезда.
В связи с аварией начат административный процесс. Пострадавших в результате происшествия нет.
Видео: Сюжет Depgunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!