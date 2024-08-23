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Для олимпийской медалистки тряска попой принесла большую популярность и прибыль

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Канадская прыгунья с шестом Алиша Ньюман
Канадская прыгунья с шестом Алиша Ньюман Фото: AFP/Scanpix

Канадка Алиша Ньюман завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Париже, отпраздновав побитие рекорда Канады уникальным способом - тверкингом, или танцем с тряской ягодиц и бёдер. Это принесло ей не только большое внимание в Интернете, но и финансовую прибыль.

На Олимпийских играх в Париже австралийка Нина Кеннеди выиграла женские прыжки с шестом с результатом 4,90 метра, а американка Кэти Мун завоевала серебро, преодолев планку, расположенную на высоте 4,85 метра.

30-летняя Ньюман завоевала бронзу с результатом 4,85 метра, побив рекорд Канады. Хотя результат у канадки и Мун был одинаковым, серебро досталось американке, которая взяла высоту с первой попытки.

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