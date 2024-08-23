Тряска попой принесла олимпийской медалистке большую популярность и прибыль

Канадка Алиша Ньюман завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Париже, отпраздновав побитие рекорда Канады уникальным способом - тверкингом, или танцем с тряской ягодицами и бёдрами. Это принесло ей не только большое внимание в Интернете, но и финансовую прибыль.