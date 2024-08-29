RFS впервые в своей истории пробился в Лигу Европы

Напомним, RFS на прошлой неделе в первом матче финала квалификации Лиги Европы на своём поле одержала победу над кипрским клубом АПОЭЛ со счётом 2:1. С таким же счётом, но уже в пользу АПОЭЛа завершился матч на Кипре в четверг, 29 августа.

Для того, чтобы выявить победителя по сумме двух встреч командам пришлось провести серию послематчевых пенальти, в которой точнее оказались подопечные Виктора Мороза.

Таким образом, футбольный клуб RFS впервые в своей истории сыграет в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.

Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА.

Это будет первый розыгрыш Лиги Европы, который пройдёт в новом формате по швейцарской системе - каждый клуб получит 8 соперников (по 2 из 4 разных корзин). Команды проведут друг с другом всего по одной игре, а с помощью жеребьёвки каждый участник получит возможность сыграть 4 матча дома и 4 - на выезде.

Своих соперников команды узнают с помощью компьютера случайным образом. Жеребьёвка Лиги Европы сезона 2024/2025 состоится 30 августа в 13:00 по латвийскому времени.

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