Суперзвезда футбола Криштиану Роналду запустил свой канал на Youtube. По данным Forbes, ему потребовалось всего 90 минут, чтобы набрать миллион подписчиков.
90 минут потребовалось Роналду, чтобы побить рекорд YouTube
Для того, чтобы набрать первые 100 тысяч подписчиков, ему потребовалось 55 минут, что стало лучшим стартом нового канала на этом видеосервисе. Отметку в миллион подписчиков канал футболиста преодолел за полтора часа.
Вскоре по числу подписчиков на YouTube Роналду опередил Лионеля Месси, на канал которого подписано 2,39 миллиона подписчиков. Четыре часа спустя у Роналду было уже 5 миллионов подписчиков, а на момент написания новости - 18,7 млн.
"Мне всегда нравилось поддерживать крепкие отношения с фанатами в социальных сетях", - сказал Роналду. "Канал на YouTube предоставит мне еще большую платформу для этого. Поклонники узнают больше обо мне, моей семье и моих взглядах на различные темы".
39-летний спортсмен сразу после создания канала опубликовал 11 видеороликов, продолжительность которых варьируется от 24 секунд до 3 минут. Девять часов спустя Роналду опубликовал ещё одно видео.
Месси является абсолютным лидером по числу "Золотых мячей" - приза лучшему футболисту года по версии France Football. У него восемь таких наград. Роналду занимает второе место с пятью "Золотыми мячами". При этом Роналду лидирует по числу номинаций на эту награду.
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