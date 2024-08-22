90 минут потребовалось Роналду, чтобы побить рекорд YouTube

Для того, чтобы набрать первые 100 тысяч подписчиков, ему потребовалось 55 минут, что стало лучшим стартом нового канала на этом видеосервисе. Отметку в миллион подписчиков канал футболиста преодолел за полтора часа.

Вскоре по числу подписчиков на YouTube Роналду опередил Лионеля Месси, на канал которого подписано 2,39 миллиона подписчиков. Четыре часа спустя у Роналду было уже 5 миллионов подписчиков, а на момент написания новости - 18,7 млн.

"Мне всегда нравилось поддерживать крепкие отношения с фанатами в социальных сетях", - сказал Роналду. "Канал на YouTube предоставит мне еще большую платформу для этого. Поклонники узнают больше обо мне, моей семье и моих взглядах на различные темы".

​39-летний спортсмен сразу после создания канала опубликовал 11 видеороликов, продолжительность которых варьируется от 24 секунд до 3 минут. Девять часов спустя Роналду опубликовал ещё одно видео.

Месси является абсолютным лидером по числу "Золотых мячей" - приза лучшему футболисту года по версии France Football. У него восемь таких наград. Роналду занимает второе место с пятью "Золотыми мячами". При этом Роналду лидирует по числу номинаций на эту награду.

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