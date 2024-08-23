Последний поклон "Самураю". Ален Делон в Риге

Ален Делон Фото: Пресс-фото

В 1998 году Ален Делон оказал честь "Балтийской жемчужине", став почетным президентом фестиваля. Это был его первый и единственный визит в нашу страну. Для поклонников легендарного французского актера - незабываемый.

Приезд Делона в Латвию, появление на церемонии открытия фестиваля, приветствие публики и коллег-кинематографистов вспоминаются сейчас как сон, с любовью и благодарностью.

Видео: Ален Делон в Риге

По удивительному стечению обстоятельств незадолго до ухода Алена Делона завершился долгий процесс восстановления культового фильма Жан-Пьера Мельвиля "Самурай" (1967) с его участием. Весной этот великолепный образец французского неонуара появился на избранных экранах США и Европы в обновленном виде.

Зрители "Балтийской жемчужины" тоже получат редчайшую возможность увидеть эту ленту, оказавшую огромное влияние на мировой кинематограф. "Самурай" был и остается ориентиром и предметом любви и тщательного изучения для многих поколений режиссеров. В этом признавались Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино, Джим Джармуш и Такеши Китано, Люк Бессон и Дэвид Финчер, Джоэл и Итан Коэны.

Ален Делон Фото: Пресс-фото

Точный и умный сценарий, невероятно стильная картинка, отменный кастинг, умение Мельвиля наполнить кадр особой, будто бы сгущенной атмосферой сделали "Самурая" одним из самых напряженных и захватывающих триллеров в истории мирового кинематографа. А роль методичного наемного убийцы Джеффа Костелло - пожалуй, лучшая в блестящей фильмографии Алена Делона.

Плащ, пистолет, фетровая шляпа, дымящаяся сигарета…

"Нет более глубокого одиночества, чем одиночество самурая"…

Фильм был полностью отреставрирован и восстановлен в 2024 году компанией Pathé и Criterion Collection совместно с L’Immagine Ritrovata с оригинального негатива пленки 35 мм.

Фильм будет демонстрироваться всего один раз 1 октября в кинотеатре Splendid Palace.



Фото: Пресс-фото

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