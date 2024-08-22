Новая функция, по словам компании, поможет команде поддержки клиентов Bolt решать проблемы безопасности быстрее и эффективнее. Аудиозапись поездки может быть запущена только во время активной поездки и будет храниться на устройстве пользователя в течение 24 часов в зашифрованном виде.

Уведомление о начале аудиозаписи также будет отправлено другому человеку в автомобиле - так, если пользователь запустит аудиозапись, об этом будет уведомлен водитель, и наоборот. Для этой функции требуется последняя версия приложения.

"Также хочу подчеркнуть, что Bolt не передаст запись третьим лицам, например, таким местным органам власти, как Госполиция, если от них не будет получен обоснованный запрос", - говорит представитель Bolt в Латвии Марцис Бакис.

Фото: Publicitātes foto

Чтобы отправить файл аудиозаписи в службу поддержки клиентов Bolt, его необходимо прикрепить к сообщению о неполадках. Кроме того, функции безопасности для пассажиров включают проверку личности водителей с помощью фото во время регистрации и поездок, а также возможность делиться местоположением в реальном времени с друзьями и семьей.

Функции безопасности также включают кнопку экстренной помощи, которая позволяет быстро и незаметно связаться со службами экстренной помощи. Более подробную информацию можно найти на домашней странице компании.

Функции безопасности для водителей включают возможность блокировки водителей, нарушающих правила платформы. Кроме того, по соображениям безопасности номер телефона водителя-партнера и клиента замаскирован и не раскрывается пассажирам. Также, если автомобиль во время активированной поездки длительное время стоит неподвижно, служба безопасности Bolt получает уведомление и связывается с водителем, чтобы удостовериться в его безопасности.

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