На Югле пешеходам долгое время приходилось рисковать жизнями: решение наконец найдено

В ноябре 2023 года Рижская дума пообещала участок дороги привести в порядок весной.

Обещание выполнено - жительница Юглы Ирита подтвердила, что в апреле было начато строительство пешеходного тротуара, было обновлено и покрытие проезжей части. Сейчас новый тротуар используют только местные жители, но с началом сентября безопасно передвигаться смогут и ученики находящейся рядом школы.

В данный момент разрешенная скорость движения на упомянутом участке дороги составляет 20 километров в час, однако Рижская дума указывает, что после завершения работ будет восстановлено прежнее ограничение - 30 километров в час.

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