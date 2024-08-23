Видео Латвийские баскетболисты 3х3 не прошли в четвертьфинал Кубка Европы

В финальном матче группы D посеянная по пятым номером сборная Латвии уступила Франции со счетом 15:21.

Лацис отличился девятью очками и пятью подборами, на счету Глудитиса четыре очка и три подбора, у Апситиса - два очка, у Раймо - три подбора.

Франк Сегела и Рафаэль Уилсон набрали по восемь очков за сборную Франции.

Напомним, в первом матче латвийцы уступили Великобритании (12-е место) со счетом 20:21, а французы обыграли Великобританию со счетом 22:14.

Франция заняла первое место в группе D, а Великобритания - второе, обладатели первых двух мест вышли в четвертьфинал, а Латвия заняла третье место.

Женская сборная Латвии по баскетболу 3х3, в состав которой входят Марта Леймане, Паула Мауриня, Марта Мищенко и Кетия Вихмане, начнет турнир сегодня. Латвийские баскетболистки посеяны на Кубке Европы под 12-м номером и в подгруппе сразятся с Нидерландами (5-е место) и Венгрией (4-е место).

И в женском, и в мужском турнире 12 команд разделены на четыре подгруппы, из которых в четвертьфинал выходят две лучшие команды из каждой группы.

Кубок Европы в Вене продлится до 25 августа.

С 2017 года Латвия регулярно представлена ​​в финалах мужского Кубка Европы, за исключением лишь 2021 года. Медали были завоеваны четыре раза: золотые - в 2017 году, серебряные - в 2018 и 2022 годах и бронзовые - в 2023 году. Женская сборная Латвии последний раз играла в финале Кубка Европы в 2019 году, завоевав бронзовые медали.

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