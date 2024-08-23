ISW: Украинцы отступили на Покровском направлении, чтобы избежать окружения

Продвижение вооруженных сил РФ к Покровску привело к отступлению украинцев с позиций на юго-востоке от Покровска, однако россияне не сумели достичь своей очевидной цели - тактического окружения украинцев в этом районе, указывают эксперты аналитического центра.

Опубликованные в четверг данные геолокации свидетельствуют, что россияне недавно заняли поселок Птичье к юго-востоку от Покровска и продвинулись дальше на юг от этого населенного пункта.

Представитель украинской бригады, воюющей на Покровском направлении, в четверг признал, что в результате российского наступления украинцы отступили, чтобы выровнять фронт и сэкономить жизни солдат.

По информации ISW, сообщения о хаотичном отступлении украинцев не было.

В сообщении американского аналитического центра отмечается, что среди российских военных блогеров стихли разговоры о тактическом окружении в этом районе.

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