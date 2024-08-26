Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал латвийский боксёр Майрис Бриедис, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры.
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"Согласие" было ошибкой". Бриедис о предательстве, патриотизме и хейтерах
В эфире прозвучало:
- 00:00 "Слёзы текли". Эмоции после завершения карьеры
- 3:15 Вернётся ли Майрис в бокс за большие деньги?
- 6:08 Зачем Бриедис вызывал на бой блогера Джейка Пола?
- 14:15 Какой бой Бриедис считает лучшим и худшим в своей карьере?
- 16:42 С кем из соперников общается?
- 17:20 Про скандальный бой с Гловацки
- 18:20 Усик победит второй раз Фьюри?
- 19:22 Чем Бриедис будет заниматься после завершения карьеры?
- 20:40 Зачем ходил в политику и какие претензии к "Согласию"?
- 22:25 Чем Бриедис недоволен в Латвии?
- 26:14 Об эпидемии рака и мытье столбиков
- 28:21 О свободе слова и оскорблениях в свой адрес
- 33:40 "Все СМИ будут писать, что Майрис за Путина". Про общие слова и расплывчатые формулировки
- 37:47 Претензии и обида на СМИ и журналистов
- 44:34 Фильм о Бриедисе, который ему не понравился
- 48:32 О людях, которые отвернулись от Бриедиса
- 52:26 Бриедис уходит из бокса. За кем нам теперь следить?