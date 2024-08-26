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"Согласие" было ошибкой". Бриедис о предательстве, патриотизме и хейтерах

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Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал латвийский боксёр Майрис Бриедис, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры.

В эфире прозвучало:​

  • 00:00 "Слёзы текли". Эмоции после завершения карьеры
  • 3:15 Вернётся ли Майрис в бокс за большие деньги?
  • 6:08 Зачем Бриедис вызывал на бой блогера Джейка Пола?
  • 14:15 Какой бой Бриедис считает лучшим и худшим в своей карьере?
  • 16:42 С кем из соперников общается?
  • 17:20 Про скандальный бой с Гловацки
  • 18:20 Усик победит второй раз Фьюри?
  • 19:22 Чем Бриедис будет заниматься после завершения карьеры?
  • 20:40 Зачем ходил в политику и какие претензии к "Согласию"?
  • 22:25 Чем Бриедис недоволен в Латвии?
  • 26:14 Об эпидемии рака и мытье столбиков
  • 28:21 О свободе слова и оскорблениях в свой адрес
  • 33:40 "Все СМИ будут писать, что Майрис за Путина". Про общие слова и расплывчатые формулировки
  • 37:47 Претензии и обида на СМИ и журналистов
  • 44:34 Фильм о Бриедисе, который ему не понравился
  • 48:32 О людях, которые отвернулись от Бриедиса
  • 52:26 Бриедис уходит из бокса. За кем нам теперь следить?
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