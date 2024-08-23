Федерация баскетбола России празднует победу над фейковой сборной

Турнир в стране-агрессоре начался с большого сюрприза. Команда, облаченная в цвета Колумбии, выдававшая себя за сборную, потерпела разгромное поражение от пермских баскетболистов (53:155). Далее последовало еще одно серьезное поражение от Венесуэлы (57:108), однако третий поединок команды против хозяев поля был отменен.

Новость о досадных поражениях опубликована на сайте Федерации баскетбола России. Прочитав заголовок: "Сборная Перми уничтожает сборную Колумбии", настоящие представители Колумбии выразили свое недоумение. Колумбийцы не получали никакого приглашения на турнир.

"Федерация баскетбола Колумбии не дала разрешения ни одной команде на участие в Кубке дружбы России", - говорится в официальном заявлении Федерации баскетбола Колумбии. Стало известно, что дело дойдет до суда.

Федерация баскетбола России отрицает какие-либо правонарушения. Сообщается, что все общение осуществлялось по официальным и проверенным каналам. Однако в федерации признали, что уровень "сборной Колумбии" оказался неожиданно низким.

Как рассказал главный тренер фейковой сборной Хорхе Баскес, в состав команды вошли непрофессиональные баскетболисты, передает УНИАН. Один из игроков - инженер, остальные играют за университетские команды. Сам тренер ранее также выступал в студенческом турнире.

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