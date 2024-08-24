Общество Tavi draugi третий год подряд организует шествие "Путь подсолнухов", приглашая принять в ней участие латвийцев и проживающих в Латвии украинцев и прийти на шествие с подсолнухами и украинской символикой.

Шествие было посвящено неустанной борьбе Украины за свободу и всем гражданам Украины в Латвии.

Галерея: Шествие "Путь подсолнухов"

Сбор участников шествия начался в 11:00 у памятника Свободы, а в 11:30 к ним обратился руководитель Tavi draugi Улвис Новикс и представители посольства Украины.

С речью к присутствующим также обратилась Татьяна Чиркова, беженка и волонтер общества Tavi draugi.

Участники шествия прошли до Верманского сада, где с 12:00 до 18:00 состоится концерт "Едины для Украины", организованный украинским посольством.

На концерте выступят Андрей Осокин, Айя Витолиня, Катрина Гупало и Эдгар Вилцанс, Анника Аусмане, Элизабете Гайле, оркестр Национальных вооруженных сил, украинский ансамбль "Мрия" и другие исполнители.

В это время также будет работать магазин дизайнерской линии общества Tavi draugi и пункт приема пожертвований.

Посетители могут поддержать Украину, пожертвовав канцелярские товары для школьников, а также вещи, необходимые украинским вооруженным силам - чай, сладости, орехи и сухофрукты, мясные и рыбные консервы, средства гигиены и мужскую одежду.

Общество, с помощью партнерских организаций, доставит пожертвования Украине и воинам на фронте.

В субботу, 24 августа, в День независимости Украины, здание Сейма и памятник Свободы будут подсвечены в цветах украинского флага.

Как сообщили в пресс-службе парламента, такое оформление станет выражением неизменной поддержки Латвией Украины и данью уважения героической борьбе украинского народа против агрессора России.

Подсветка в цветах украинского флага будет включена с 21:30.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!