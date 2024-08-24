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Прямой эфир В Вильнюсе проходят "Гонки корги". Участвуют и собаки из Латвии! 🐕

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"Гонки корги" в Вильнюсе
"Гонки корги" в Вильнюсе Фото: Publicitātes foto

24 августа в Вильнюсе в третий раз проходят соревнования "Гонки корги" (Corgi Race). На соревнования собрались более 130 корги, их владельцы, а также любители этой породы собак. В мероприятии участвуют также 28 корги из Латвии.

По словам организаторов, популярность мероприяти увеличивается с каждым годом, а его цель - не только спортивный интерес, но и развлечения.

Прямая трансляция началась с конкурса костюмов корги. Затем участников и зрителей ждет забег собак на 50 метров.

Прямой эфир: Гонки корги в Вильнюсе (на литовском языке)

Галерея: Corgi Race в Вильнюсе в 2023 году

Видео: Corgi Race в Вильнюсе в 2020 году 

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