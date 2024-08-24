Жительница Таллинна, которая хотела отдать шестилетнего сына в подготовительный класс столичной Домской школы и спросила в администрации, будет ли в группе из восьми детей больше одного русскоязычного ребенка, получила ответ, что школа, исходя из своих ценностей, не желает никого дискриминировать по национальному признаку а потому не считает возможным заключить с ней договор на предстоящий учебный год, сообщает Postimees.

У исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где 23 августа в результате захвата заложников погибли четверо сотрудников колонии и четверо осужденных, был весь набор проблем системы исполнения наказаний. Здесь издевались над осужденными, а те резали вены; начальство попадалось на взятках; здесь вели вербовку в ЧВК "Вагнер" и регулярную армию - погиб каждый четвертый.

Казахстан до конца текущего года ввел полный запрет на ввоз пшеницы на свою территорию любыми видами транспорта. Данный шаг со стороны правительства является вынужденной мерой в ответ на действия России.

Вечером в пятницу, 23 августа, мужчина совершил нападение с ножом на празднующих День города в Золингене (Германия).

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