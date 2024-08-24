Подходит к концу предпоследняя суббота лета, и она была полна новостями со всего мира - в Риге прошли мероприятия в честь Дня независимости Украины, тем временем в США судят хакера из Латвии, который в составе российской группировки помогал в похищении миллионов долларов. В Эстонии же вопрос матери о количестве русскоязычных учеников закрыл для ее ребенка дверь в школу, а в Литве прошли гонки корги. Об этих и других событиях уходящего дня - в итогах от RUS TVNET.
Главное за 24 августа ⟩ В США судят хакера из Латвии, шествие в поддержку Украины и как эстонка лишила сына места в школе
Новости Латвии:
В субботу, 24 августа, в честь Дня независимости Украины в Риге прошло шествие "Путь подсолнухов" и концерт "Едины для Украины", сообщили организаторы мероприятий.
Жительница Риги жалуется на работу полиции, обвиняя стражей порядка в медленном расследовании дела. Женщина убеждена, что ее ограбили в общественном транспорте, однако у следователей другая версия, сообщает программа Degpunktā.
Планируемая налоговая реформа, которая подразумевает сокращение взносов на 2-ой пенсионный уровень, может привести к неконтролируемому повышению пенсионного возраста, рассказал агентству LETA председатель правления компании по управлению инвестициями Vairo Илья Арефьев.
За рубежом:
В суде американского города Цинциннати в пятнцу, 23 августа, Денису Золотареву было предъявлено обвинение по подозрению в участии в международной схеме кибервымогательства. Эта схема лишила американские компании 50 миллионов долларов. По мнению ФБР, Золотарев - уроженец Латвии.
В День независимости Украины, 24 августа, Киев и Москва обменялись пленными в формате 115 на 115, заявил Владимир Зеленский. По его словам, из плена были освобождены военнослужащие Нацгвардии, ВСУ, ВМФ и Госпогранслужбы Украины. Среди переданных России военнослужащих есть также срочники, захваченные в Курской области.
Жительница Таллинна, которая хотела отдать шестилетнего сына в подготовительный класс столичной Домской школы и спросила в администрации, будет ли в группе из восьми детей больше одного русскоязычного ребенка, получила ответ, что школа, исходя из своих ценностей, не желает никого дискриминировать по национальному признаку а потому не считает возможным заключить с ней договор на предстоящий учебный год, сообщает Postimees.
У исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где 23 августа в результате захвата заложников погибли четверо сотрудников колонии и четверо осужденных, был весь набор проблем системы исполнения наказаний. Здесь издевались над осужденными, а те резали вены; начальство попадалось на взятках; здесь вели вербовку в ЧВК "Вагнер" и регулярную армию - погиб каждый четвертый.
Казахстан до конца текущего года ввел полный запрет на ввоз пшеницы на свою территорию любыми видами транспорта. Данный шаг со стороны правительства является вынужденной мерой в ответ на действия России.
Вечером в пятницу, 23 августа, мужчина совершил нападение с ножом на празднующих День города в Золингене (Германия).
Интересное чтиво:
Это будет моя история о неотложной помощи в больнице, из которой меня не то что выкинули, а дали понять, что будет лучше, если я уйду, так как "нужно ждать 6 часов и без анализов в любом случае не будет смысла", и о профессиональном, сочувствующем семейном враче, который быстро нашел причину моей боли и решение. История о том, что не всегда система и вечно недостаточное финансирование лежат в основе качественного здравоохранения - чаще это люди, которые любят или не любят свою профессию.
Кристина Безродная несколько лет проработала стюардессой в Южной Европе - но не на самолетах, а на яхтах. Литовка рассказала, что о такой работе можно только мечтать. Стюардессы на яхтах не только хорошо зарабатывают, но и могут побывать в красивейших местах Европы. Однако у этой работы есть и свои темные стороны - например, странные капризы клиентов и даже сексуальные домогательства.
Пятьдесят лет. Половина века с момента выхода фильма "Яблоко в реке" (Ābols upē, 1974) и полвека с тех пор, как остров Закюсала перестал существовать в прежнем виде. По крайней мере такой, каким он был — с хуторами, сарайчиками, несколькими улицами, свиньями, гусями, курами и горсткой жителей. Это были не горожане, не рижане, а настоящие закюсальцы, истинные рыбаки, деревенские жители, перед которыми, как картина или открытка, всегда была панорама Риги. Сейчас от этого ничего не осталось, и, скорее всего, лишь немногие знают, что Закюсала не всегда была заросшим кустарником островом, на котором возвышается самая высокая башня в Европейском союзе.
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