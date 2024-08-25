В новых электропоездах Škoda vagonka установлены сканеры билетов - они должны сканировать как распечатанные, так и электронные билеты. Pasažieru vilciens уже давно обещает запустить систему, поэтому TVNET+ захотел узнать, что изменится, когда устройства начнут работать и будет ли контроль билетов полностью автоматизирован. Что касается проблем с электронными билетами, компания Vivi говорит, что они уже устранены и связаны только с конкретным интернет-банком, а удобства, на которые иногда жалуются пассажиры, должны быть доступны без необходимости обращаться к кондуктору.
"Кондуктор за весь путь снова сканировала билеты только в одном вагоне. Рейс Рига - Вайвари, поезд номер 6427. Люди из четырех вагонов бежали в первый, потому что кондуктор умышленно не вышел за пределы первого вагона. Пожилые люди ходили по вагонам, чтобы найти вашего сотрудника".
Такой пост, адресованный компании Pasažieru vilciens, был размещен в социальной сети Х 13 августа.
В комментариях задали вопрос, когда система наконец будет автоматизирована и можно будет пользоваться билетными автоматами в вагонах. На это Pasažieru vilciens ответил, что валидаторы для регистрации билетов начнут работать совсем скоро.