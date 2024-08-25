В новых электропоездах Škoda vagonka установлены сканеры билетов - они должны сканировать как распечатанные, так и электронные билеты. Pasažieru vilciens уже давно обещает запустить систему, поэтому TVNET+ захотел узнать, что изменится, когда устройства начнут работать и будет ли контроль билетов полностью автоматизирован. Что касается проблем с электронными билетами, компания Vivi говорит, что они уже устранены и связаны только с конкретным интернет-банком, а удобства, на которые иногда жалуются пассажиры, должны быть доступны без необходимости обращаться к кондуктору.

"Кондуктор за весь путь снова сканировала билеты только в одном вагоне. Рейс Рига - Вайвари, поезд номер 6427. Люди из четырех вагонов бежали в первый, потому что кондуктор умышленно не вышел за пределы первого вагона. Пожилые люди ходили по вагонам, чтобы найти вашего сотрудника".

Такой пост, адресованный компании Pasažieru vilciens, был размещен в социальной сети Х 13 августа.

В комментариях задали вопрос, когда система наконец будет автоматизирована и можно будет пользоваться билетными автоматами в вагонах. На это Pasažieru vilciens ответил, что валидаторы для регистрации билетов начнут работать совсем скоро.

Люди говорят, что слышали такой же ответ несколько месяцев назад, поэтому надеются, что до этого "очень скоро" не пройдет еще полгода-год.