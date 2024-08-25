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Фото Россия нанесла удар по гостинице в Краматорске. Ранены журналисты, в том числе гражданин Латвии

Обновлено 25 августа 2024, 14:54
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Фото: @TWMCLtd/"X"

Четверо журналистов получили ранения в результате ракетного удара по гостинице в Краматорске Донецкой области Украины, который нанесли российские войска. Об этом сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин.

"Посреди ночи российские [войска] нанесли удар по Краматорску. Еще одной мишенью в городе стала гостиница", - написал Филашкин в Telegram-канале.

В своем заявлении Филашкин не упоминал название гостиницы, но судя по фотографиям, это гостиница "Сапфир".

"Медуза" сообщает, что все пострадавшие, это журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.

По данным телеканала TV3, пострадавший гражданин Латвии - независимый журналист Виктор Саенко. Журналисты TV3 Иева Варна и Сергей Медведев, которые продолжают работать в Донбассе, выяснили, что полученные ранения не представляют угрозы для его жизни.

TV3 также сообщает, что Саенко уже связался с родственниками.

Кроме того, под завалами находится гражданин Великобритании, к нему попытаются добраться спасатели.

В результате удара также были повреждены близлежащие многоэтажные дома.

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны.

Краматорск является временным административным центром Донецкой области, поскольку областной центр Донецк оккупирован Россией.

В офисе генпрокурора Украины сообщили, что 24 августа в 22:35 российские войска выпустили по городу Краматорск ракету, предположительно из комплекса "Искандер-М".

Ранее агентство Reuters сообщало, что удар попал отель "Сапфир", в котором остановилась команда Reuters из шести человек. Агентство сообщило, что один журналист числится пропавшим без вести, двое других помещены в больницу, а трое других журналистов "найдены".

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