Какая температура воды в Юрмале, Вецаки и на других пляжах?

Температура воды в озерах и других водоемах составляет от +16 до +21 градуса, в Даугаве - от +18 до +21 градуса.

В реках Латгале и Земгале температура воды составляет от +19 до +21 градуса, в реках Видземе - от +17 до +20 градусов, в реках Курземе - от +16 до +21 градуса.

Среди столичных пляжей самая теплая вода в Даугаве у Кипсалы и в озере Бабелитис - не менее +20 градусов, сообщает муниципальная полиция столицы, которая обеспечивает работу спасательных станций и замеры температуры воды.

В других официальных местах для купания в столице вода немного прохладнее - +19 градусов в Кишэзерсе, в Даугаве у Румбулы и на Луцавсале и в море в Вецаки, а температура воды в Вакарбулли не превышает +17 градусов.

Галерея: Пляж в Юрмале

Ранее сообщалось, что воскресенье будет солнечным и очень жарким - температура воздуха может превысить +30 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В связи с сильной жарой объявлено желтое предупреждение, которое будет действовать с 11:00 до 20:00. Индекс ультрафиолетового излучения в воскресенье достигнет среднего уровня, поэтому синоптики призывают людей не находиться долгое время под прямыми солнечными лучами.

Воздух сегодня прогреется до +27...+31 градуса. Будет дуть юго-восточный, южный ветер, во второй половине дня усилится западный ветер, на западе страны - до 15-17 м/с.

Вечером облачность увеличится, на западе ожидается кратковременный дождь, возможны грозы.

В Риге также ожидается жара - столбики термометров в столице поднимутся до +29...+31 градуса. Вечером возможен кратковременный дождь.

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