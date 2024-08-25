Воскресенье выдалось довольно богатым на события: в Париже арестовали основателя Telegram Павла Дурова, в украинском Краматорске в результате ракетного обстрела пострадали четверо журналистов, а на Латвию опустилась удушающая жара. Об этих и других событиях дня – в подборке от RUS TVNET.
Главное за 25 августа ⟩ Арестован Павел Дуров, из Латвии выдворят более 60 россиян и когда закончится жара
Новости Латвии:
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) выдало распоряжения о выезде 62 гражданам России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, сообщили в управлении.
В августе административный районный суд отклонил заявление отца, который просил признать незаконным решение Сиротского суда, запрещавшего выезд ребенка мужчины в Россию, сказано в опубликованном решении суда.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на Лиепайском шоссе (А9) возле кафе Meža vējš, рассказал очевидец порталу Apollo.lv.
В Латвии в начале следующей недели будет не так жарко, как в воскресенье, а максимальная температура воздуха будет держаться в диапазоне +20...+25 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
За рубежом:
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали вечером в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже в Париже, когда он вышел из своего частного самолета, сообщает "Медуза".
Четверо журналистов получили ранения в результате ракетного удара по гостинице в Краматорске Донецкой области Украины, который нанесли российские войска. Об этом сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин.
25 августа в столице России Москве 39-летний мужчина выбросил жену и грудного ребенка из окна 16-го этажа многоэтажного жилого дома. Женщина и ребенок погибли на месте, сообщает российское независимое издание "Медуза".
Интересное чтиво:
Днем в субботу, 24 августа, около 15:43 на 43-м километре шоссе Валга - Уулу в волости Тырва в Эстонии произошла серьезная авария, в результате которой автобус с латвийскими номерами съехал с дороги, сообщает Rus.Postimees.
После того как стало известно о расторжении брака Марии Ромии Янсоне, дочери актрисы и бизнесвумен Агнесе Зелтини, с бизнесменом Интсом Янсоном, в прессе стали писать, что Янсоне сблизилась с миллионером Мартиньшем Ямонтсом. Что известно об этом союзе с предпринимателем, заботящимся о конфиденциальности?
Решение отобрать лицензию у развлекательного "Народного радио" непонятно его руководителям, особенно если учесть, что радиостанция смогла привлечь в Эстонии больше людей, чем ее прямые конкуренты, сообщает Rus.Postimees.
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