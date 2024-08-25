Главное за 25 августа Арестован Павел Дуров, из Латвии выдворят более 60 россиян и когда закончится жара

25 августа в столице России Москве 39-летний мужчина выбросил жену и грудного ребенка из окна 16-го этажа многоэтажного жилого дома. Женщина и ребенок погибли на месте, сообщает российское независимое издание "Медуза".

Интересное чтиво:

Днем в субботу, 24 августа, около 15:43 на 43-м километре шоссе Валга - Уулу в волости Тырва в Эстонии произошла серьезная авария, в результате которой автобус с латвийскими номерами съехал с дороги, сообщает Rus.Postimees.

После того как стало известно о расторжении брака Марии Ромии Янсоне, дочери актрисы и бизнесвумен Агнесе Зелтини, с бизнесменом Интсом Янсоном, в прессе стали писать, что Янсоне сблизилась с миллионером Мартиньшем Ямонтсом. Что известно об этом союзе с предпринимателем, заботящимся о конфиденциальности?

Решение отобрать лицензию у развлекательного "Народного радио" непонятно его руководителям, особенно если учесть, что радиостанция смогла привлечь в Эстонии больше людей, чем ее прямые конкуренты, сообщает Rus.Postimees.

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах в мире шоу-бизнеса за последние дни. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" обсудим сплетни об Анне Седоковой, Янисе Тимме и Алле Пугачевой. Что правда, а что нет?

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!