С 1 сентября во все аэропорты Европы вернутся единые ограничения на провоз жидкостей

Новейшие трехмерные сканеры позволяли пассажирам перевозить электронные устройства и емкости с жидкостями любого размера, не вынимая их из багажа.

Однако, несмотря на положительные результаты технологии, Брюссель призывает вернуться к прежней модели, которая предусматривает ограничение разрешенного объема тары с жидкостью до 100 миллилитров.

В мае прошлого года Еврокомиссия направила на Европейскую конференцию гражданской авиации (ECAC) технический отчет, согласно которому программное обеспечение этих сканеров не может гарантировать их надежность при проверке емкостей объемом более 330 миллилитров.

С 1 сентября также планируется ввести единые правила относительно размера и веса ручной клади - она не может превышать 10 килограммов, пассажир сможет путешествовать с одной ручной кладью и одной личной вещью (например, сумочкой или портативным компьютером), которая помещается под переднее сиденье. Максимальные размеры могут составлять 55 х 40 х 20 см для ручной клади и 40 х 30 х 15 см для личных вещей.

Ограничения на провоз жидкостей были смягчены в отдельных аэропортах Италии, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Швеции и Испании.

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